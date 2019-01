Michael Douglas y Alan Arkin regresarán para la segunda temporada de "El Método Kominsky"

El método Kominsky, esa preciosa serie creada por Chuck Lorre, que Netflix estrenó a mediados de noviembre tendrá una segunda temporada. Si bien estaba cantado que habría más episodios de la serie protagonizada por Michael Douglas y Alan Arkin (Douglas ganó el Globo de Oro a mejor actor de comedia y la serie se llevó el premio a la mejor comedia), recién ahora anuncian la renovación.

Según se supo, el número de episodios de esta nueva temporada era el principal motivo para demorar la confirmación, ya que Netflix quería más episodios, mientras Douglas quería hacer otra temporada corta. La primera tuvo solo ocho episodios. Al final los deseos del dos veces ganador Oscar (como productor por Atrapado sin salida y como actor por Wall Street) inclinaron la balanza, y la serie tendrá, como en su primera temporada, menos de diez episodios.

Tráiler de la serie "El método Kominsky"

Creada por Chuck Lorre, responsable de las exitosas series de televisión Two and a Half Men, The Big Bang Theory y de la ya cancelada serie de Netflix Disjointed, El método Kominsky se centra en un profesor de actuación (Douglas), quien supo tener un momento de gloria hace ya muchos años y ahora vive dando clases de actuación a un grupo de jóvenes. Su amistad con su agente (Arkin), su hija y la nueva relación que entabla con una de sus alumnas adultas, son los ejes sobre los que se construyó esta primera temporada, donde las risas y la emoción tienen un peso enorme en esta galardonada serie.

Por ahora no hay fecha de estreno anunciada, solo se sabe que tendrá una segunda temporada y que la producción comenzará el mes próximo. Esto le da tiempo al gigante de streaming, Netflix, de estrenar la serie este año, para competir en la próxima temporada de premios.