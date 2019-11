Los 10 mejores, más queridos e imperdibles episodios de "Friends"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Producción: Rosalía Souza



El cumpleaños número 25 de Friends no hizo más que consolidar una renovada popularidad que venía en ascenso. Aquel “chiste” de que los millennials habían descubierto a una de las sitcoms más populares de todos los tiempos, con las críticas que vinieron en consecuencia, de alguna manera contribuyó a reinstalar la ficción en su audiencia de siempre y en una nueva.

A principios de 2018, el diario The Independent publicó que las nuevas generaciones que se encontraron con Friends en Netflix la rechazaron, por considerarla sexista y homofóbica, entre otras cosas. La afirmación despertó un debate entre quienes entienden (entendemos) que esta historia que arrancó en 1994 fue adelantada a su tiempo, y entre los que le resaltan modos y discursos que no resisten la agenda de derechos de la actualidad.

Eso, los eternos rumores de regreso o de película o de cualquier cosa que traiga de vuelta a esos personajes; y posteriormente la aparición de remeras y objetos tanto en gigantes del retail como en casas de diseño, fueron distintas formas de consolidar esa popularidad, ese reposicionamiento.

Hay, está claro, un aporte fundamental del streaming, para que Friends se haya vuelto a acercar al público masivo y haya conquistado nuevos corazones. Las 10 temporadas se pueden ver en Netflix, plataforma que en su momento anunció que la quitaría del catálogo, y luego dio marcha atrás.

Sin embargo, más allá de que todos los episodios están ahí, al alcance de unos segundos de tipeo y un clic, el 25° aniversario llevó a Friends a los cines. El plan es bien para fanáticos; apareció en Estados Unidos, se fue replicando por el mundo y ahora llega a Uruguay. Desde mañana y hasta el miércoles, en el Movie de Punta Carretas se realizará una maratón de 12 episodios, que se dividirán en cuatro por día, e irán acompañados de material inédito (entradas en la web).

Pero como la selección de esta docena de capítulos es arbitraria, subjetiva y como cualquiera, polémica, en El País hicimos nuestra propia selección. A continuación, los 10 mejores capítulos -o quizás, los que más queremos, los que consideramos imprescindibles- de Friends, serie que marcó su tiempo.

el PRIMERO “En el que Monica consigue compañera”

Es imposible no abrir la lista con el primer episodio de la serie, el que abre una trama que se extendería por 10 años. Monica, Phoebe, Joey y Chandler están en el Central Perk teniendo una conversación que sirve para bocetar las personalidades de cada uno, a la que se integra un despechadísimo Ross, que acaba de separarse de Carol, ahora en una relación homosexual. Y allí aparece Rachel, excompañera de Monica, en su vestido de novia, recién escapada del altar. Rachel, viejo interés amoroso de Ross y con una existencia bien distinta a la del resto, decidirá empezar una vida nueva y se sumará a la pandilla.

episodio 2, temporada 2 "En el que Ross se da cuenta"

Pasan parejas, situaciones insólitas, monos y bebés antes del segundo episodio de la temporada 2, en el que Ross se entera de que Rachel tiene sentimientos por él. La historia de esta pareja tiene un montón de momentos épicos a lo largo de la serie, pero el más importante es este. La escena en la que Rachel intenta impedir que Ross escuche el mensaje que ella le dejó en la noche, estando ebria, y en el que le revela sus sentimientos, es genial; y por supuesto, está el primer -y tan esperado- beso.

episodio 11, temporada 2 "El de la boda lésbica"

El 11 de la temporada 2 es un gran episodio por dos motivos. Es una de las pruebas de que Friends era una serie anticipada a su tiempo. Más allá de que hay algún chiste fuera de lugar, Ross, acusado por los millennials de sexista, es el que alienta a Carol a que no cancele su boda porque sus padres no irán porque no pueden “digerir” que ahora esté en pareja con una mujer. Ross insiste en que no importa lo que digan los demás, solo importa el amor, y el final es feliz y con alguna lágrima.

Para compensar el melodrama (acá el otro motivo), a Phoebe se le “incorpora” el espíritu de una anciana en su cuerpo, lo que depara situaciones verdaderamente hilarantes.

EPISODIO 24, TEMPORADA 4 "El de la boda de Ross. Parte 2"

Ross va a casarse en Inglaterra y allá están todos menos una embarazadísima Phoebe, y una desesperada Rachel que a último momento se decide a viajar para “interrumpir” el casamiento. Pero lo más importante es el inesperado comienzo de la relación entre Chandler y Monica, que traerá grandes cosas.

episodio 14, temporada 5 "En el que todos se dan cuenta"

El “My eyes!” que exclama Phoebe cuando ve que Monica y Chandler están por tener sexo, es de lo mejor de toda la serie. Este es en el que finalmente todos se enteran de la existencia de esta pareja. Para jugar con la nueva información, Phoebe decide usar su poder de seducción para incomodar profundamente a Chandler, lo cual obviamente es muy divertido.

EPISODIO 24, TEMPORADA 5 "El de Las Vegas. Parte 2"

Es de los capítulos más graciosos de la serie: están en Las Vegas, obvio; Joey insiste en que encontró a su “gemelo de manos” y con eso se hará millonario; y Rachel tiene una barba que Ross le pintó con un marcador permanente, y terminan los dos muy borrachos, y Phoebe desarrolla toda una rivalidad con una señora. En paralelo, Chandler y Monica resuelven casarse y aunque no lo concretan, sí se toman en serio este vínculo amoroso que había empezado casi que por accidente. Eso sí, el capítulo termina con boda... Pero es la de Ross y Rachel. Sorpresa.

EPISODIO 7, TEMPORADA 6 "En el que Phoebe corre"

¡Cómo olvidar a Phoebe corriendo de manera tan disfuncional por el parque! Más allá de esa imagen icónica de la serie, el episodio, que ya tiene a Rachel y a Phoebe como compañeras de casa, es el que empieza a conquistar al fanático con la idea de que Rachel ya no viva con Mónica. La atracción de los polos opuestos y el componente naif que prima en esa amistad, en esa nueva faceta de la amistad, es muy efectiva. Además, Joey no puede con la sensualidad de su nueva roomate y Chandler, en un intento de tener un lindo gesto con Monica, se mete en problemas.

episodio 18, temporada 6 "En el que Ross sale con una estudiante"

Ross sale con una estudiante mucho más joven que él y podríamos escribir mucho al respecto, pero el capítulo está en esta lista por otro motivo. Se incendia el apartamento en el que Rachel y Phoebe viven, y deben mudarse, lo que da inicio a la convivencia de Rachel con Joey, que es la mejor convivencia de todas. La escena en la que comen fideos y caen a la alfombra es alucinante.

episodio 3, temporada 9 "El del pediatra"

Es el tercero de la temporada 9 y obviamente quedan un montón de capítulos buenos por fuera de esta lista. Pero aquí Phoebe conoce a Mike (Paul Rudd), y es realmente triste que aparezca tan sobre el final de la serie, porque es de los mejores personajes de esta ficción. Joey olvida conseguir a un muchacho para presentarle a Phoebe en una cita doble y recluta a un desconocido (Rudd). La verdad sale a la luz pero Phoebe igual acepta salir con él, después de que él le prueba que es pianista, con una demostración sin instrumento alguno. Gran momento.

EPISODIO 10, TEMPORADA 10 "En el que Chandler es atrapado"

Phoebe y Rachel ven a Chandler con una mujer y piensan que está engañando a Monica. La comedia de enredos que se desata desde entonces, entre especulaciones y reclamos, el grupo se termina enterando de que la feliz pareja está buscando casa para mudarse y así, dejar el apartamento que fue sede de todas sus aventuras. “Es algo grande”, dicen en su momento, y sí. Es la concreción de que el final estaba ahí, a la vuelta.