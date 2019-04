Los mejores memes y reacciones de las redes al estreno de la temporada 8 de GOT

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A partir de este momento estás ingresando a una zona repleta de spoilers sobre el primer capítulo de la última temporada de Game of Thrones.

¿Morirá Cersei?, ¿Jon Snow conocerá su verdadero origen?, ¿Daenerys carga en su vientre a un heredero? ¿Arya completará su venganza? ¿Volverá Melisandre a hacer de las suyas? ¿Qué pasará con Sansa?, ¿y con Tyrion?, ¿quién se sentará finalmente en el codiciado trono de hierro? son solo algunas dudas que estuvieron rondando las cabezas de los fanáticos de Game of Throne durante estos casi dos años de espera.



La octava y última y temporada de la Game of Thrones comenzó este domingo con una de las mayores expectativas -si no la mayor- por el estreno de una serie en la historia de la televisión. Con un presupuesto promedio de 15 millones de dólares por capítulo, la serie de HBO desembarcó con todo en las pantallas de los televidentes, que reaccionaron en tiempo real en sus redes sociales.



Estos son algunos de los mejores memes y reacciones de los fans, para que te diviertas recordando cada escena.



si espere 2 años puedo esperar 1 semana si espere 2 años puedo esperar 1 semana si espere 2 años puedo esperar 1 semana si espere 2 años puedo esperar 1 semana si espere 2 años puedo esperar 1 semana si espere 2 años puedo esperar 1 semana#GameofThrones pic.twitter.com/KkENd1AtnM — rocio (@gyllenspidey) 15 de abril de 2019

Cuando besas a tu novia frente al suegro #GameofThrones pic.twitter.com/vMw3umfifM — s ᴜ ᴘ ᴇ ʀ ɴ ᴏ ᴠ ᴀ (@_LAURENKIN) 15 de abril de 2019

Eres el verdadero rey de los 7 malditos reinos #GameofThrones pic.twitter.com/ejT9l7h3Uf — Semi tono (@mixolideth) 15 de abril de 2019

Ellos fueron el encuentro que dio fin al primer capitulo de la primera temporada y ELLOS FUERON EL REENCUENTRO QUE DIO FIN AL PRIMER CAPITULO DE LA ULTIMA TEMPORADA. ¡QUÉ LOCO! #GameofThrones pic.twitter.com/ogWOxKErJc — 🌜auntie zelda🌛 || GoT SPOILERS (@sritawinterfell) 15 de abril de 2019

Señora si no tuitea que esta manija por game of thrones debe irse pic.twitter.com/OVhhu9B3hl — Porci 💚 (@juanporcino) 14 de abril de 2019

Cuando estás besando a tu novia y ves a tu esposa #GameofThrones pic.twitter.com/azl1phgKZY — Maldita Summer (@MalditaSummer) 15 de abril de 2019

Los problemas técnicos que sufrió la plataforma online también generaron críticas en las redes.