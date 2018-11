Mark Ruffalo se divide en dos para dar vida a gemelos en una miniserie de HBO

Mark Ruffalo, el reconocido actor estadounidense conocido en la gran pantalla por encarnar a Hulk en el universo Marvel, regresa a la cadena de televisión por cable para protagonizar la miniserie I Know This Much Is True, adaptación de la novela homónima de Wally Lamb.



Según informó The Hollywood Reporter, Ruffalo producirá y protagonizará la serie interpretando dos papeles: los gemelos idénticos Dominick y Thomas Birdsey.



La miniserie es una saga familiar que sigue las vidas paralelas de estos dos hermanos, en una historia épica de pasiones, traiciones, sacrificios y perdón, ambientada en Estados Unidos durante el siglo XX.

Ya se sabe que Derek Cianfrance (Cruce de caminos, Blue Valentine) escribirá el guion, dirigirá y producirá esta miniserie, que tendrá seis capítulos y produción de FilmNation Entertainment (La llegada).

Wally Lamb (1950) es un famoso escritor, que ha escrito mucho sobre historias traumáticas y la capacidad de redención del individuo. En esta obra literaria que va camino a la pantalla, el autor exploró las enfermedades mentales y el abuso familiar, lográndose comunicar con una generación de lectores que reconocen en él sus propias luchas dentro de sus personajes. Su labor también se ha desarrollado a través de la enseñanza de la escritura y su rol social, como sus talleres con las mujeres presas en Connecticut. Así, en diversos ámbitos, el escritor ha sobresalido como un artista empeñado en el poder curativo de contar historias.

Ruffalo vuelve a HBO tras protagonizar la película de Ryan Murphy. The Normal Heart. Más allá de este proyecto, HBO trabaja en otros dos esperados títulos: la tercera temporada de True Detective, que arrancará el 14 de enero, y la segunda de Big Little Lies, con fecha de estreno a confirmar.