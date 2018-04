Cómo mantener la magia después de tantos años ausentes

¿Cómo lo hacen? Es la primera pregunta que uno tiene que hacerse al ver la nueva temporada de Will & Grace, serie que regresó el miércoles a la televisión, ahora en Canal Fox.

Es que pasaron 12 años desde el último episodio, y esa magia que caracterizaba los personajes, con chistes de sit com y referencias a los hechos destacados de este tiempo, se mantienen, como si nunca se hubieran ido de la pantalla chica.

Ya en la primera escena del primer episodio se podía notar que los personajes seguían siendo tan divertidos como la última vez que se los vio. En la casa de Will (Eric McCormack) están Grace (Debra Messing), Karen Walker (la siempre divertida Megan Mullally) y Jack McFarland (Sean Hayes ), quienes juegan a adivinar nombres de celebridades a partir de descripciones. La persona en cuestión era era "Caitlyn Jenner", y las referencias que daba Will para que Grace adivinara eran: "la queremos, pero se hace odiar", o "rica pero rehén", a lo que Grace responde: "Melania Trump". Sí, con el mismo tono de comedia que los caracterizó, Will & Grace regresaron al lugar del que nunca tuvieron que haberse ido.

También, y adaptándose a los tiempos actuales, Jack continúa buscando pareja. Aunque ahora no solo lo hace en bares y discotecas, sino también en la app Grindr (una especie de Tinder, pero para relaciones gay), y McFarland, siempre divertido, se queja porque dice que la red es demasiado promiscua. Tanto, que según él podría agarrar herpes de dedo, solo por pasar las imágenes en la pantalla.

Infaltable también es el regreso de Karen, la millonaria con voz chillona que "trabaja" como asistente de Grace, aunque todos siempre supimos que no hace nada. Claro que con Trump como presidente, Karen está en su salsa para criticar plácidamente no solo que ganó las elecciones, sino también para recordar sus conexiones con la política. Así, en el primer episodio y mientras Grace y Karen están en la Casa Blanca gracias a las influencias de la millonaria, ésta recuerda que correteaba por el Salón Oval con Ronald Reagan, entre varias referencias más.

Una serie que se mantiene vigente a 12 años de su último episodio no es algo que se vea todos los días, y allí reside la diversión de Will & Grace.