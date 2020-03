¿Cómo es "Madam C.J. Walker", la miniserie que es tendencia en Netflix Uruguay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"El cabello puede ser libertad o esclavitud" dice Sarah Breedlove, (más conocida como Madam C. J. Walker) a las mujeres que se cruzan por su camino en los primeros años del 1900. Ella es la protagonista de la miniserie de Netflix que se centra en esta mujer negra que creó un imperio de belleza, y cuya historia, contada en cuatro episodios se convirtió en tendencia en nuestro país.

Con un pequeño puesto improvisado en la calle, la seguridad de tener un producto que puede cambiar el autoestima de las mujeres y una historia de superación, esta mujer se convirtió en la primera millonaria de color de Estados Unidos, casi un siglo antes que Oprah conquistara el mundo; o los Obama la Casa Blanca. Porque, como ya lo han mostrado documentales como Good hair (está en la app de Fox, NSNow de Nuevo Siglo y Cablevisión Flow), un buen cabello además de mejorar el autoestima de las mujeres de color, es un negocio multimillonario.

Octavia Spencer es Madam C.J. Walker en la serie de Netflix. Foto: Difusión

Algo de eso también sabe Kylie Jenner, quien con apenas 20 años se convirtió en la multimillonaria más joven de la revista Forbes gracias a su imperio de cosméticos valorado en 900 millones de dólares.

Y el cabello de las mujeres negras ha sido anudado, cortado y enredado por cuestiones de raza, política, historia y orgullo durante varios siglos. Y como muestra la miniserie de Netflix, para esas mujeres, el cabello puede provocar sentimientos de orgullo, nostalgia y también vergüenza, según sea su estado.

Contado como una serie dramática con toques de comedia y algunas ensoñaciones, Madam C.J. Walker se encarga de explorar la vida de esta mujer y de contar su lucha contra los mandatos racistas, sexistas y también sus competidores en el rubro; hasta que logra materializar su sueño: que esas mujeres tengan un cabello sedoso, brillante y maleable.

Protagonizada por la ganadora del Oscar, Octavia Spencer, la miniserie presenta la historia de esta pionera del emprendedurismo en Estados Unidos, quien nació libre en un país que recién comenzaba a aceptar que las personas de color tenían derechos. Y Sarah, no solo tuvo que resistir los embates de la sociedad que no veía con buenos ojos a una mujer como emprendedora, también las traiciones familiares, los celos machistas y la competencia en un negocio que ya en ese entonces era lucrativo. Y como presenta la serie dirigida por Kasi Lemmons, quien el año pasado ya contaba la historia de otra afroamericana importante de Estados Unidos, Harriet Tubman (que le valió dos nominaciones al Oscar a Cynthia Erivo este año), Sarah logró cumplir sus sueños, aunque el viaje no fue sencillo.

Cynthia Erivo logró una doble nominación al Oscar por "Harriet". Foto: Difusión

Inspirada en la historia escrita por la tataranieta de la protagonista, A'Lelia Bundles, no es de dudar que esta serie le valga una nominación al Emmy a Spencer, ya que su interpretación mezcla la fuerza y​la​vulnerabilidad de esta mujer que atrapa con su historia y personalidad al espectador desde el primer momento.

Su lucha por llevar adelante un negocio en tiempos donde la mujer estaba recluída a la cocina o a tener hijos, su terquedad por hacer del hogar familiar una fábrica y su empecinamiento por conquistar sus sueños son algunos de los atributos de esta mujer, los cuales son mostrados con mayor o menor soltura en la miniserie de Netflix.

Y contra todo pronóstico, ella superó los prejuicios raciales y sexuales propios de esa era apenas posterior a la esclavitud, donde las traiciones y a la competencia para crear una marca que revolucionó el cuidado del cabello de las mujeres afroamericanas, estaba en juego.

Además de Spencer, Madam C.J. Walker cuenta con un buen elenco que también integra Blair Underwood, como el esposo de la protagonista, C. J. Walker; Tiffany Haddish, quien es magnífica en el papel de la rebelde y algo alegre hija Leila y Carmen Ejogo, quien interpreta a la rival de Walker en el negocio del cuidado capilar, Addie Monroe.

Una serie para ser devorada de un tirón, y porqué no, sentirse inspirado para buscar ideas o emprender en estos tiempos de reclusión.