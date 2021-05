"Luis Miguel. La serie": ¿qué dijo la madre de Michelle Salas tras el último episodio?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La segunda temporada de Luis Miguel. La serie estrena un episodio nuevo por domingo, y cada semana reaviva el entusiasmo en la conversación alrededor del controversial cantante mexicano.

El último capítulo se centró en el vínculo del Sol de México con su hija, Michelle Salas, a quien frecuentó en la infancia y de quien luego se distanció por 11 años, hasta que esta fue mayor de edad. Las escenas se enfocaron, justamente, en algunos encuentros de la niñez y en el reencuentro que se dio en 2005.

Tras la emisión, sorprendió una referencia que la madre de Michelle, Stephanie Salas, hizo en sus redes sociales. En la ficción, el personaje de Stephanie se llama Sophie y lo encarna Pilar Santacruz.



Stephanie, que es cantante y actriz, subió a sus redes una imagen a la que le agregó la leyenda: "Mejor cuéntame uno de Pinocho o meglio raccontarmi una storia su Pinocchi". Es una referencia clara respecto al cuarto capítulo de la temporada: atención, de aquí en más se revelarán detalles de lo que se pudo ver en el estreno del domingo.

En la serie, Luis Miguel (Diego Boneta), en pleno rodaje del videoclip de "Ayer", debe hacerse cargo de la pequeña Michelle de seis años (Valery Salis) durante un fin de semana. El ida y vuelta entre ambos no es fácil, pero se genera un momento tierno cuando ella le pide que le lea un cuento antes de dormir y descubre, en una caja bajo la cama del hermano menor de Luismi, Sergio, una vieja edición de un libro de Pinocho.



El protagonista se sorprende y se emociona al descubrirlo, ya que era el que su madre, la desaparecida Marcela Basteri, le leía a él cuando era niño. Micky comienza así a narrar en voz alta el texto que está en italiano.

Cuando Sophie fue a buscar a la niña para volver a su casa, se encontró con que ella había aprendido a decir algunas de las frases del libro en un buen italiano. Son las mismas líneas que, ya en su versión adulta (de 18 años, interpretada por Macarena Achaga), Michelle le dice al padre cuando se muda a vivir con él para intentar de reparar la relación.



Así, la publicación de Stephanie Salas da a entender que esta historia o no existió o no fue contada con veracidad.

No es la primera vez que Stephanie Salas refiere de manera directa o indirecta a la serie. En sus historias de Instagram, por ejemplo, replicó esta semana una que decía: "Hoy por fin pude ver la segunda temporada de Luismi y todo súper padre: actuaciones, caracterización, vestuario, etc. Pero me quedé pensando y para cuándo la serie de Stephanie Salas y todas las mujeres que tienen que lidiar con ser madres solteras, que no se pueden ir 11 años y después regresar. O la historia de Michelle y cómo fue ver a su papá de lejos. De nuevo, que padre que Luismi contó su versión, que padre que retomó la relación con su hija, pero siento que las historias de esas mujeres no las vemos tanto en pantalla ni contadas con justicia, sin hacerlas víctimas o 'abnegadas'".

Luis Miguel. La serie es un retrato biográfico sobre la vida del cantante mexicano, que cuenta con su aprobación pero que introduce elementos ficcionales para enriquecer la trama. Se sabe que no todo lo que se cuenta ha sucedido o es tal cual como ha sucedido en la realidad.