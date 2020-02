Luis Ara, el uruguayo que le vende éxitos a Netflix habla de sus nuevos proyectos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Comenzó en 2010 a dirigir documentales por una inquietud personal. Hoy es uno de los realizadores uruguayos que más producciones tiene en la plataforma Netflix, donde su último trabajo: Andes mágico, figura en la lista de lo más visto en varios países de América Latina.

“Mi primer documental lo empecé a producir en 2010, que era sobre donación de órganos porque mi madre había muerto por un transplante de corazón y quería hacer un documental que creara conciencia”, dice Luis Ara, el uruguayo detrás de las producciones como Gonchi, Por siempre Chape y Alexis Viera, una historia de superación que se estrenó el año pasado en cines.

La donación de órganos es el tema que trata 12 horas 2 minutos “que fue un documental hecho con pocos recursos y los compró HBO para Latinoamérica, después Netflix”, dice Ara. Desde ese entonces empezó a pensar que podía dedicarse a la realización de documentales, “ahí empecé a pensar que tan mal no hago las cosas y a partir de 2011 empezó a crecer todo mucho. Ya hemos hecho 10 documentales, 4 series y tenemos muchos proyectos en camino”, dice Ara que reconoce que el mundo audiovisual es un campo muy competitivo, ya que son productos que se ven en todo el mundo.

El exjugador Alexis Viera junto al director de la película, Luis Ara, en la presentación de la película. Foto: Francisco Flores

—La producción Andes mágico es una de las series documentales más vistas en Netflix, según datos del servicio de streaming en Argentina y varios países más.



—Sí, Netflix publicó una serie de noticias que eran el Top 10 de las series, documentales, animaciones y películas más vistas, y en Argentina, Andes mágico quedó en ese top 10 de los documentales más vistos. Tengo entendido que en otros países de Latinoamérica también está.

—Es una serie imponente por las imágenes de la cordillera. ¿Cómo fue hacerla?



—Fue una producción muy ambiciosa que quedó muy linda. También fue una sorpresa para nosotros porque era toda una apuesta hacer una serie con ese nivel de producción y esos desafíos de filmar en lugares muy alejados, inhóspitos y difíciles de llegar. Sobre todo de filmar, y la verdad que fue una sorpresa muy linda porque la gente se fascinó con la serie. Todos los días aparecen comentarios en las redes sociales elogiando la producción; nos pone muy contentos haber hecho esa serie.

—Cuando se presentó el documental sobre Alexis Viera también se vieron imágenes de una serie documental ambientada en Francia. ¿Qué podés adelantar del proyecto?



—Esa es una serie documental que estamos trabajando ahora. Está en la etapa de finalización y estamos trabajando con un par de alternativas de distribución, porque todavía no tenemos claro dónde va a salir. Estamos negociando y es una serie sobre un caso que involucra a la CIA y a una serie de teorías conspirativas que se dio en la década de 1950 en Francia. Se llama El misterio de Pont-Saint-Esprit, quedó buena la producción y ahora está en etapa de finalización.

—¿Cómo es el sistema para que esas películas y series aparezcan en Netflix?, ¿proponés la idea o ellos te llaman?



—Nosotros somos una productora independiente que produce los contenidos y busca su distribución. En el mundo de la producción hay distintos formatos, existen los formatos de coproducción, compra, y también están los originales. Dependiendo del proyecto, a veces lo encaramos como proyecto independiente que después lo salimos a vender. Otras veces lo presentamos a algún socio que puede ser una plataforma o un canal de televisión al que le ofrecemos coproducir el proyecto. También puede darse que la producción sea entre más de un canal o plataforma; y después están los contenidos originales, donde presentás una idea y les puede encantar a la plataforma, o al canal, que quiere participar en la parte creativa. Dependiendo del proyecto entramos en esas variables. Ahora estamos con proyectos en instancias de negociación con Netflix, también con otras plataformas y canales de televisión.

—¿No hay que casarse con una sola empresa?



—Tenemos la suerte de tener una relación muy buena con Netflix, hemos estrenado muchas películas, además de las que tenemos ahora tuvimos Gonchi y estrenamos 12 horas 2 minutos. Para nosotros ha sido importante trabajar con ellos.

—Además del caso de Le Pain Maudit, ¿qué otros proyectos tienen en desarrollo?



—Tenemos proyectos que están en etapa de postproducción; uno es el caso de la CIA que es más thriller con investigación; tenemos un documental que está en proceso de montaje que se llama The Coldest Winter que es sobre el holocausto, es un documental que filmamos en Varsovia (Polonia), en el campo de concentración de Auschwitz y Majdanek, y es un proyecto que está en etapa de edición. También estamos trabajando en la película sobre Greg Long, que es uno de los surfistas de olas gigantes más importantes del mundo. Estuvimos filmando en Hawaii y California en diciembre. Y tenemos tres o cuatro proyectos del estilo de Andes Mágico que están en etapa de desarrollo y presentación a las plataformas. En algunos proyectos ya pasamos la etapa del Pitch, pero todavía no puedo hablar mucho porque no están concretados.

—¿Es difícil producir series así desde un país tan chico como Uruguay?



—Estando en un país pequeño como Uruguay logramos transformarnos en una de las productoras más importantes de documentales en Latinoamérica por el volumen y la calidad de los proyectos. El caso de Andes Mágico te lo marca el público al verla. Creo que hay cosas importantes que nos han pasado que nos abren puertas y nos permiten trabajar para el mundo, porque es un proyecto que se hizo íntegramente fuera del país que se estrena en una plataforma mundial con una productora uruguaya. Eso es exportación de servicios audiovisuales.