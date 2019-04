Kit Harington tiene una respuesta a los "haters" del primer episodio de la última temporada de "Game of Thrones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Casi dos años tuvimos que esperar para reencontrarnos con Game of Thrones, la gran y premiada serie de HBO que el pasado domingo estrenó su octava temporada. El episodio titulado "Winterfell" fue la continuación de "El dragón y el lobo", que terminó con los caminantes blancos, liderados por el Rey de la Noche, atravesando las ruinas del Muro; mientras Daenerys (Emilia Clarke) y Jon Snow (Kit Harington) consumaban su amor.

Si bien el episodio fue tendencia mundial, y se convirtió en lo más visto en la televisión (HBO reveló que 17,4 millones de espectadores siguieron el estreno en Estados Unidos), el inicio de la temporada final, al parecer no fue del agrado de todos. Y si bien la recepción del público y la crítica es importante, Kit Harington salió a hablar de los haters que cosechó este episodio. Si bien no tuvo escenas de batallas, o muertes de personajes importantes, sí contó con un paseo -de Daenerys y Jon, montando dragones, muy significativo- y además se centró en algunos encuentros que los fanáticos esperaban desde hacía mucho tiempo.

"Creo que no importa lo que piensen los demás esta temporada, y no quiero que parezca que suena mal, pero cualquier crítico que pase media hora escribiendo sobre esta temporada y que haga su juicio [negativo] sobre ella, en mi cabeza se pueden ir a la mierda. Porque sé cuánto trabajo se ha invertido en esto. Sé cuánto le importaba a la gente. Sé cuánta presión se pone la gente sobre sí misma y sé cuántas noches sin dormir o de otro modo ha pasado la gente trabajando en este programa. Porque les importaba mucho. Porque se preocupaban por los personajes. Porque les importaba la historia. Porque les importaba no defraudar a la gente", dijo Harington en declaraciones a la revista Esquire.

"Ahora, si la gente se siente defraudada por ello, me importa un carajo, porque todos lo intentaron con todas sus fuerzas. Así es como me siento. Al final, nadie es más fanático del espectáculo que nosotros, y lo hacemos por nosotros mismos. Eso es todo lo que podíamos hacer, en realidad. Y estaba feliz de que llegáramos al final", ha asegurado el actor a Esquire.