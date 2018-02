Kidman y Witherspoon cuatriplican su salario para "Big Little Lies 2"

Big Little Lies fue uno de los éxitos televisivos del año pasado, ya que consiguió el respaldo del público, de la crítica y de la temporada de premios, que fue generosa con los reconocimientos.

Todo eso le vino de maravillas a las actrices principales, Reese Witherspoon y Nicole Kidman, dos mujeres de larga trayectoria en el cine que al haber pisado fuerte también en la pantalla chica, se aseguraron mejorar de manera considerable sus ingresos, de cara a la segunda temporada ya confirmada de esta ficción dramática.

Witherspoon y Kidman cobrarán un millón de dólares por cada episodio por venir, lo que se traduce en la multiplicación por cuatro de los ingresos de su temporada anterior, que eran de U$S 250.000 por capítulo.

Así lo informó The Hollywood Reporter y replicó Vanity Fair, al tiempo que se asegura que las actrices secundarias Zoe Kravitz y Shailene Woodley, también tendrán aumentos significativos en sus salarios.

Según The Hollywood Reporter, más allá del éxito que avala la calidad y el impacto de Big Little Lies, lo que definió que se aumentaran los ingresos de manera tan drástica es el contrato que Witherspoon firmó con Apple, para protagonizar una serie que marcará la vuelta a la televisión de Jennifer Aniston. En ese acuerdo, la chica de Legalmente rubia definió que cobraría 1.25 millón de dólares por capítulo, además de algunas tarifas extras.

Aun no se sabe demasiado de Big Little Lies 2, aunque el presidente de HBO, Casey Bloys, había adelantado que la serie no saldría al aire este año. Lo que sí se conocen son algunas incorporaciones que tendrá el elenco.