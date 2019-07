Julio Chávez se mete en la vida de un poderoso líder gremial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julio Chávez es un actor dúctil, que hizo desde roles transexuales (como Yo soy mi propia mujer, que se vio en el Teatro Solís en 2016) hasta personajes muy duros, como el de El Gitano, en la serie El Puntero, de 2011. Ahora, desde el jueves se lo podrá ver a través de la plataforma Cablevisión Flow, en un nuevo y atrapante personaje, cargado de contradicciones: El Tigre Verón.



El Tigre Verón, protagonizada por Julio Chávez. Foto: Difusión

La miniserie argentina, que lleva ese nombre, es original de eltrece, TNT y Cablevisión Flow, producida por Pol-ka, y cuenta con un elenco de grandes actores, entre los que destacan Marco Antonio Caponi, Andrea Pietra, Manuel Callau y Muriel Santa Ana, Alejandra Flechner, Diego Cremonesi y Sofía Gala. Sus guionistas, Germán Maggiori y Marcos Osorio Vidal, han logrado concretar una ficción de alto nivel, a partir de un tema difícil: las relaciones de un líder sindical del rubro de la carne con el poder. Desde el rol de El Tigre Verón, Chávez encarna a un poderoso sindicalista, al que aporta por momentos un tono rudo y violento, pero que también discurre por tramos de gran sensibilidad, principalmente en su relación con todo su contexto familiar.

El Tigre Verón, una gran serie. Foto: Difusión

Con esta seductora propuesta, Cablevisión Flow se afirma como pionera de la nueva televisión a nivel regional, a través de una apuesta que incorpora novedosos contenidos para enriquecer la experiencia del consumo de buena ficción audiovisual, tanto en el nivel de producción como en el de la creatividad y el talento.



De hecho, Cablevisión Flow es una plataforma con una grilla de programación con más de 13 mil horas de contenidos a demanda, entre los que hay más de 200 series. A esto se suman sus diferentes funcionalidades, como retroceder 24 horas en la guía de programación, volver al inicio los programas de la grilla en vivo ya comenzados, pausar o grabar en la nube, entre otras.

Mirá el tráiler de "El Tigre Verón", con un gran papel de Julio Chávez

Varios socios intervienen para lograr estos productos de calidad. En 2017 Cablevisión Flow decidió comenzar a coproducir con socios de primer nivel. Fue así que comenzó el recorrido en alianza con eltrece, Polka y Turner, a los que se sumó Undeground, Telefé, Kuarzo y Discovery, entre otros. Siempre bajo el mismo formato de disponibilización, ante el estreno de cada coproducción los usuarios pudieron acceder desde el día del lanzamiento del primer capítulo en pantalla a la serie completa. Tal es el caso, también, de El Tigre Verón, una serie realmente atrapante.





El Tigre Verón, Chávez vuelve a interpretar a un hombre rudo. Foto: Difusión

El pasado viernes 28 Cablevisión Flow ofreció un encuentro con la prensa para lanzar esta miniserie, donde estuvieron presentes su director, el reconocido Daniel Barone, y los actores Marco Antonio Caponi y Julio Chávez. La vertiginosa miniserie consigue barajar en un compacto argumento varias tramas paralelas que van en la misma dirección. Chávez, como El Tigre Verón, es un duro líder sindical, que se enfrenta al mundo empresarial y a la Justicia, sin dudar en tomar la vía de la ilegalidad. Pero a su vez sus asuntos familiares se mezclan con su juego de poder, en un argumento en el que los vínculos de familia se cruzan con los intereses personales y gremiales.

Sobre la composición de este nuevo personajes, Chávez explicó: “En principio vos tenés un límite que es el libro. Uno no hace lo que quiere. El guión es como una receta de cocina. Y luego, a partir de ahí, hay cuestiones que tienen que ver con la interpretación. Porque lo que está en el libro, no está dicho cómo se tiene que contar. Por ejemplo, si en el libro dice que El Tigre Verón se pone cariñoso. Uno tiene que buscar cómo es para ese personaje expresar cariño. Cada serie te plantea cómo relatar al personaje”, dijo Chávez, comparando diversos personajes de sus creaciones para cine y televisión, desde Un oso rojo a Farsantes.

Julio Chávez, en la piel de un líder sindical. Foto: Difusión

El tema del gremialismo, que en Argentina presenta características tan singulares como cargadas de teatralidad, es uno de los pilares de esta ficción. Y al respecto, Chávez sentenció: “La propuesta de la producción fue partir del mundo del sindicalismo, para construir una ficción que es casi sobre un problema familiar. La idea no era que Latinoamérica se entere de cómo es el gremialismo argentino a través de esta serie. La serie no está hecha para eso. Y si hubiera sido esa la propuesta, no habría participado. Ese sería un trabajo para documentalistas periodistas, historiadores, sociólogos. No sería ese el tipo de ficción que a mí me gusta construir. Claro que en El Tigre Verón aparecen los muchachos arengando, y el bombo. Pero esa es una escena del sindicalismo. Así como si hacés una ficción sobre los hospitales, va a aparecer la camilla”, ilustra el reconocido actor.

Daniel Barone ha trabajado numerosas veces con Chávez, incluso dirigiendo obras de teatro que llegaron hasta Montevideo, como Un rato con él y Red. “Creo que la historia del sindicalismo argentino estuvo llena de laureles y de mugre, como toda la historia argentina. Pero creo que en el caso de El Tigre Verón, la propia estética de la serie te la empuja hacia la ficción, en un estilo Tarantino. Trabajamos con estereotipos para llevar adelante esta serie”, señaló Barone tomando distancia de los paralelismos entre ficción y realidad.



“Creo que en materia de ficción es un peligro literalizar las cosas. Empecemos por poner las cosas en nombre de los personajes. Acá tenemos personajes recontra misóginos. Pero son personajes. No es una posición que nos representa”, indica Barone, buscando subrayar el limite que separa la ficción de la realidad.

El Tigre Verón, la nueva serie argentina. Foto: Difusión

“Con Julio tenemos un sistema de trabajo que es juntarnos y leer la mayor cantidad de capítulos antes de llegar al rodaje. Es nuestro hábito, y él es un protagonista que merece esa atención. Y con Julio encaramos este personaje como un hombre que está a punto de querer retirarse. Y de golpe se encuentra que no va a poder dejar ese reino. El protagonista pasó por muchas batallas, y debería dejar ese reinado a sus hijos, pero descubre que su realidad hace agua por todos lados”, explica Barone sobre El Tigre Verón, un personaje asediado por la fiscal Lorena Raimundi (a cargo de Muriel Santa Ana, quien desde tiempo atrás viene siguiendo los pasos del clan Verón.



Obviamente que esta historia de frigoríficos y hombres poderosos aprovecha muy bien las locaciones que Argentina tiene vinculados a la industria cárnica. “Para las locaciones nos fuimos al conurbano, inclusive las casas como las que vive El Tigre Verón son sitios que están como protegidos, tipo casaquintas. Son personajes que necesitan vivir en zonas en las que tienen que ocultarse”, adelanta el director.

“Yo el tema de esta serie no lo tomo como algo tan argentino. Es universal. Lo que sí creo es que hay una manera argentina de la presentación del asunto. Se habla desde Argentina sobre un tema que es universal. El tema de la disputa por el poder está en la naturaleza. Y el hombre, con ese poder, construye civilización, imperios, guerras. También las ficciones están construidas sobre lo que se puede y lo que no. Nadie va al cine a ver la historia de un pueblo que todo lo puede: sería un embole. Nadie va al cine a ver al futbolista que mete goles todo el tiempo”, analiza gráficamente Chávez sobre esta serie, que los cinéfilos la vinculan tanto a Los Soprano como a El Padrino.

Julio Chávez, con nuevo personaje. Foto: Difusión

Marco Antonio Caponi interpreta a uno de los hijos de El Tigre Verón, teniendo que desarrollar un personaje intenso, drogadicto, cargado de violencia. “Mi personaje es intenso, tan intenso que está roto. Adicto, desesperado, un personaje muy complejo”, sintetiza Caponi.



Chávez, a su vez, remarcó que este nuevo personaje le permitió hurgar en ampliar su registro actoral. “Yo puedo hacer un personaje muy masculino y otro muy femenino porque soy actor. Y primero, porque soy un ser humano. Y parte del ser humano es la posibilidad de la máscara, asumir roles. Eso es algo que nos es dado como seres humanos. Una vaca no puede interpretar que es una oveja. Pero el ser humano no tiene una sola cara. Tiene una infinidad. Y el actor se aprovecha de eso para desarrollar un oficio. Los niños hacen escenas. Y cuando el chiquito hace una escena, los padres se tranquilizan. Si un chico hace escenas, es un ser humano. Si no hace escenas, estamos en un problema”, remata el genial intérprete.

una gran carrera Un tigre en las tablas y ante las cámaras Miguel “El Tigre” Verón es un experimentado líder sindical del gremio de la carne, que deberá arriesgarlo todo cuando se desate la tormenta creada por sus adversarios, sus enemigos del mundo patronal y la Justicia. Pero quizá una de las claves de esta miniserie es el modo en que articula los vínculos del poder sindical y político con los lazos familiares, hecho que ubica al protagonista en un enclave de difícil resolución. “Estoy muy contento con haber hecho este personaje, y con lo que aprendí al hacerlo. Creo que es muy azaroso cómo un actor perdura en el ejercicio de su profesión. Yo podría decir que se debe al amor al trabajo. Pero no es verdad: conozco muchas personas que aman profundamente su trabajo, y no les fue bien”, reflexiona Chávez sobre este nuevo papel y cómo se ubica en su carrera.



“Tampoco es algo que tenga que ver con la habilidad para elegir. Yo no puede decir qué me ha mantenido a lo largo de tantos años. Sí puedo decir que lo agradezco enormemente: tener trabajo y que todavía se me confíen partidas importantes. Ocuparme de trabajar para justificar que mi nombre esté arriba del todo”.

análisis del poder Una trama que cruza lo familiar con lo mafioso El Tigre Verón (Julio Chávez) construyó un imperio que está a punto de colapsar. Busca legar su poder en su hijo Fabito (Marco Antonio Caponi), quien tiene una relación compleja con su padre. La cuestionable política del manejo de fondos de El Tigre incluye la obra social del gremio, comandada por su mujer (Andrea Pietra), y en la que participa su hija (Sofía Gala). Pero no le faltan enemigos a este inescrupuloso hombre de poder. Por un lado, El Chaqueño Morán (Manuel Callau), desde el terreno de la patronal. Mientras el sindicato es campo de luchas internas, El Tigre siente que su final está llegando y no parece encontrar heredero. “El Tigre Verón, de alguna manera es para mí parte de una trilogía, junto con El Puntero y El lobista. Todas tienen que ver con el manejo del poder, en distintos ámbitos y situaciones. El Tigre Verón trabaja mucho con el tema de la familia metida dentro de esa estructura de poder”, explica su director Daniel Barone.