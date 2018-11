Julieta Venegas: “Charly García es una influencia que está siempre”

Bios es una miniserie documental donde se cuenta vida y carrera de los músicos más influyentes de nuestro continente. El primer episodio, se emite mañana por Nat Geo a las 22.00, y se centra en la figura de Charly García a través de sus bandas y música. También a través de material inédito para conocer tanto sus inicios, su vida personal y carrera.

“Se basa en entrevistas, hay un montón de material que no se conocía porque Charly viene filmando conciertos y momentos de su vida”, dijo Julieta Venegas quien será la entrevistadora de este primer episodio. Para prepararse, Venegas leyó libros y más entrevistas. Aunque son las letras de García lo que más le gusta. “Porque siempre escribió con metáforas y alegorías, pero también expresando otra cosa y con un espíritu que me gusta”, reconoció la mexicana en esta entrevista exclusiva con El País.

—Sabiendo que Charly García es el personaje central en el primer episodio de Bios, ¿qué influencias tienes de él?



—Charly me ha marcado mucho musicalmente. Me parece que sus canciones tienen una personalidad muy especial. Desde que lo descubrí, como compositora y pianista, fue muy importante para mí.

—¿Cómo fue el proceso para hacer esta serie, Bios?



—Planificamos encuentros semanales con Charly, creo que fueron unos cinco. También leí entrevistas y libros sobre él y me puse a estudiar algunas de sus canciones. Pero en la parte de leer entrevistas, tuve que hacer los deberes porque hay diferentes momentos de su carrera. Y desde que me enteré que iba a participar en Bios, me puse a estudiar más la parte personal de Charly.

—¿Qué te sorprendió de la vida de Charly después de hacer este documental?



—Siempre me había enfocado más que nada en escuchar su música y conocía poco de su vida personal. Me gusta mucho ver cómo una cosa está unida a la otra: la vida de Charly tiene que ver con su manera de escribir canciones. Toda su historia para mí, está muy unida a la historia argentina. Su música ha ido evolucionando al igual que lo hizo su país y eso me llamó la atención, y me pareció coherente, porque su música marcó distintos momentos de su país.

Tráiler de la serie documental "Bios" sobre Charly García

—¿Cuál consideras que es el mayor aporte que realizó Charly a la música?



—Sus canciones. Tienen una personalidad única e incluso generacionalmente marcan, porque en su generación hay otros estilos y personajes, pero Charly tiene un lugar único. Por las bandas que ha tenido y como solista, ha hecho increíbles canciones. Es una de esas influencias que está siempre presente.

—¿Este documental es una forma de acercar a nuevas generaciones el rock de América Latina?



—Pienso que sí. Creo que no solo para las nuevas generaciones, porque no sé si hay algo así en la vuelta, con esta cantidad de material. Me emocionó cuando lo vi, porque cuando estás participando, están filmando y no lo piensas, pero cuando lo vi, dije qué bueno que se reconozca y se ponga en un documental la importancia que tiene Charly, o que tiene Gustavo Cerati. Hay un desarrollo que lleva la música latina y está bueno reconocer los hitos de ese desarrollo y a las personas que han marcado y dejado una huella, generando nuevos espacios y que otras generaciones también entiendan también su historia. Porque al final de cuentas es una historia que también va evolucionando todo el tiempo.

—¿Qué historias de Charly descubriste ahora y te marcaron?



—A nivel personal conocer a Charly fue muy emocionante, porque siempre fue un referente. Mis amigos saben que soy muy fan de Charly y quepor eso acepté participar de este documental. Lo que me encantó fue ver sus inicios. Empezó desde muy chico cuando le detectaron que tenía oído absoluto. Es una persona que siempre estuvo muy marcada por su relación con la música, y me identifico mucho con eso. Charly fue a un conservatorio y mi sueño de chica era ir a un conservatorio, entonces me encantó poder compartir eso con él. Y su relación tan marcada con la música. Descubrir que es una vocación y que cambia tu vida. Fue muy bonito porque estoy en un momento en el que estoy como que cuestionándome todo, por qué la música requiere tanto. Así que quiero volver a hacer un disco, ir de gira, como bajar otras cosas y esa posibilidad de haber participado en el documental tiene que ver con eso de darme una pausa, pero también aprender más sobre este oficio que hago y esta vocación que tengo.

El episodio sobre Gustavo Cerati se estrena el domingo 25 de noviembre en Nat Geo

—¿Cuáles crees que son las características que convierten a Charly en una leyenda?



—Son varios aspectos. Sus canciones me parecen que son atemporales, las puedes escuchar ahora y siguen vigentes, porque su manera de hacer rock no es lo tradicional. Tiene una manera muy personal de hacer canciones que tiene que ver con su formación clásica, con una perfección del mundo y una sensibilidad muy especial. Entonces, el bagaje musical que él ha construido, abre hacia otra dirección el rock latinoamericano porque tiene una poesía muy especial.

—¿De qué forma te marcó participar en Bios?



—Me marcó mucho el poder compartir un espacio con él, conocerlo más y hablar de música. No me daba cuenta que esto podía pasar, de estar con alguien que uno admira tanto. Alguien que tiene este bagaje musical y conexión con la música que también siento. Hacer música tiene que ver con la entrega de alguna manera, y Charly está entregado a la música y eso es bien bonito porque me identifico con eso: me siento afín a esto de vivir en la música. Charly por su carácter y manera de ser, enfrenta pero es como un juego para él, y en un momento de esas pláticas le pregunté si se considera idealista. No lo pensó y me dijo: “Claro, por supuesto”.