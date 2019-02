Jorge Lanata habló de su miniserie “Codicia”, que trata sobre la corrupción K

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El reconocido periodista y comunicador argentino Jorge Lanata está escribiendo una miniserie de ficción, Codicia, que unirá “La ruta del dinero K” con “Los cuadernos de la corrupción”. Y el asunto no tardó el genera polémica. De hecho, algunos medios lo acusaron de estar realizando una “campaña sucia” a favor de Mauricio Macri y en contra de Cristina Kirchner.



El tema llegó a tanto que se generaron campañas de boicot a Netflix, con el supuesto de que la miniserie se emitirá en dicha empresa de streaming. Eso obligó a Netflix a emitir un comunicado, en el que dice que no tiene ningún tipo de acuerdo para incluir esa serie en su programación.

Y Lanata no demoró en salir al cruce del asunto: “Me llama la atención que les de tanto miedo una miniserie: más miedo debió darles la realidad cuando todo esto pasó. Me encuentro con una columna que sale en “Página 12″ que escribió Mempo Giardinelli: ‘ha comenzado la campaña sucia de Macri contra Crisitina, la miniserie de Lanata. Lanata se encuentra en Estados Unidos editando la miniserie’. Que no estoy en Estados Unidos es público. Todavía no empezamos el casting. Chequeá las cosas minimamente”, reclamó Lanata.

A su vez, Lanata no renegó de tener enemigos, sino que les pidió que estén a la altura: “Me encanta tener enemigos, he tenido toda la vida, es parte de este laburo. Pero saben qué chicos, sean buenos enemigos, prepárense un poquito, estudien un poquito. Cuando dicen algo no mientan con pelotudeses obvias. Estén a la altura un cachito de los que van a atacar“.

Además, Lanata reveló que ni siquiera se sabe qué canal lo va a difundir la miniserie, pese a que la prensa lo da por descontado: “Todavía no se sabe qué canal lo va a difundir. La prensa esta dando por descontado que es Netflix, pero no está nada arreglado”.

Lanata sintió la necesidad de realizar dicha ficción “cuando Leonardo Fariña dijo en nuestro programa que la plata se pesaba, eso fue un punto inflexión en la memoria colectiva. Que hizo que la gente entendiera el nivel del choreo: es tanto que no llegan ni a contarlo“.