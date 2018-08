John Krasinski, el bufón simpático que se puso serio

Otro día en la oficina. O más bien, otro capítulo de The Office, la serie estadounidense que creció más que su hermana mayor inglesa. Ante los ojos de un equipo de documentalistas, el inmaduro Michael Scott (Steve Carell) intenta ser el mejor jefe del mundo mientras que su empleado, el carismático Jim Halpert (John Krasinski), busca mantener la razón entre tantas locuras.

Ya pasaron cinco años desde el final de "The Office" y Krasinski, quien se ganó la simpatía de los televidentes con las entrañables miradas a cámara, ya es una estrella de Hollywood.

La familia que el actor formó con la actriz inglesa Emily Blunt -la nueva Mary Poppins- ayudó en ese crecimiento. Pero más que acomodarse como la pareja de una actriz popular, el Krasinski apostó por una carrera atípica que en 2018 está dando frutos gracias a Un lugar en silencio, su última película como director .

Un lugar en silencio, que ya se encuentra disponible para alquilar en NSNow de Nuevo Siglo, fue una sensación inesperada dentro del género de terror en el cine. Con un presupuesto de 17 millones de dólares, la película superó todas las expectativas del estudio Paramount al recaudó 300 millones a nivel mundial.

Además, la historia sobre una familia que no puede hacer ningún ruido debido a una amenaza alienígena reafirmó una posición que Krasinski buscaba últimamente: la de un actor dramático.

No es que el intérprete no lo haya intentando antes. Tanto en Netflix como en NSNow se puede ver parte de la carrera en pantalla que el actor y cineasta realizó luego de su salida de The Office. Si bien sus primeros papeles secundarios no lo alejaron de la comedia, poco a poco Krasinski abogó por un tono más serio en su arte.

En Netflix, por ejemplo, se puede ver la comedia romántica Enamorándome de mi ex, en la que Meryl Streep y Alec Baldwin interpretan a una pareja que, diez años después de su divorcio, se reúnen para la graduación de su hijo. Krasinski tiene un pequeño pero agradable rol como el yerno de ambos.

Vea el tráiler de "Un lugar en silencio"

Con Nadie camina y The Hollars, ambas disponibles en NSNow, el actor se adentró en papeles menos superficiales. En Nadie camina, que obtuvo un premio Sundance, interpreta a un ingeniero de sonido que ayuda a a una joven cineasta trabajar en su película, al mismo tiempo que decide hospedarla en su casa. En The Hollars, que Krasisnski protagonizó y dirigió, personificó a un artista citadino que debe cuidar de su madre moribunda, interpretada por la actriz Margo Martindale.

En ambas plataformas también se puede ver 13 horas para sobrevivir, en la que Krasinski se puso bajo la orden del explosivo Michael Bay para encarnar a un soldado en pleno conflicto armado en Libia.

Con un físico atlético ya logrado, el actor lo pondrá nuevamente en uso en la serie de espionaje Tom Clancy’s Jack Ryan, que llega el 31 de agosto a Amazon Prime Video y demostrará que el intérprete planea alejarse cada vez más de sus días de oficinista. Ahora, Krasinski es cosa seria.