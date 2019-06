Joaquín Furriel: “Importa rendir frente a las cámaras, lo demás es secundario”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ayer volvió a la pantalla Joaquín Furriel como Fabián Danubio, el protagonista de la serie policial argentina para HBO, El jardín de bronce, que se emite los domingos a las 21.00 por HBO y también está disponible en el servicio de streaming HBOGo.

“Me encanta el personaje, el contexto en el que estoy, el equipo creativo y me parece muy especial y fascinante, reencontrarme con un personaje que interpreté por tres meses hace dos años”, dice Furriel a El País en esta entrevista exclusiva; “porque en mi vida pasaron dos años, y tuve que volver a dejarme la barba, el pelo, y estar listo para volver a ser Danubio, como si hubiesen pasado tres meses después de la primera temporada”, agrega.

—Seguro que fue extraño volver a interpretar un mismo personaje después de tanto tiempo.



—Por eso vi la primera temporada unos meses antes de comenzar a filmar, para volver a recuperar toda la historia que vivió el personaje, para retomarlo y de ahí seguir trabajándolo. Es muy interesante el arco de Fabián en la primera temporada, y ver cómo empiezan y terminan esos diez años desde el inicio al final de la temporada. Y cómo empieza y termina en esta temporada también, porque le pasa de todo.

—Esta temporada también suma a Paola Barrientos, Claudio Rissi y la China Suárez al elenco. ¿Cómo fue trabajar con ellos?



—La primera temporada me permitió trabajar con grandísimos actores, y en esta temporada me permite lo mismo. Es algo que permiten este tipo de series, donde vas haciendo el arco del personaje y es fascinante ver cómo cada personaje e intérprete tiene mucho para proponer. Me encantó trabajar con Paola Barrientos, una actriz que siempre me gustó muchísimo. Estoy feliz por la posibilidad de compartir tantas horas de trabajo con gente así, porque el tiempo se pasa mejor.

—Los actores son muy pasionales y comprometidas, seguro que fueron intensas las jornadas de trabajo.



—Somos intensos y son intensas las jornadas. La verdad es que no sociabilizo todo el tiempo, me guardo para recuperar energía porque son jornadas muy largas, y en mi caso, trato de economizar lo máximo que puedo la energía, porque lo que importan es rendir frente a las cámaras, lo demás es secundario.

Joaquín Furriel junto a Paola Barrientos en El Jardín de Bronce. Foto: Difusión

—Además de El Jardín de bronce, haces Hamlet en el Teatro San Martín, y está en cartel la película El hijo de Sebastián Shindel, ¿cómo es estar en tantos medios a la vez?



—Creo que es la primera vez que me da que justo se estrene una película tan importante como El hijo, una serie del alcance de HBO que se ve en 70 países, y todo lo que está pasando con Hamlet, es un fenómeno, que se agoten las entradas, que no pasaba en el teatro San Martín desde 1984. Llevamos casi 40 funciones y se ha visto por 40.000 espectadores. Se transformó un fenómeno la obra dentro de la cartelera de Buenos Aires y estoy felizmente impactado que una obra como Hamlet, de tres horas, y que no se hizo con la intención en ser condescendiente con el entretenimiento, en el sentido de pedirle poco o achicarla, sino que es condescendiente con el material. Lo estoy disfrutando mucho, porque trabajé mucho y me preparé mucho para vivir este momento. Así que estoy en foco, interesado en lo que estoy viviendo y no quiero dejar de disfrutarlo. Todos los días que subo al escenario estoy feliz.

—¿Sos de mirarte en la televisión?



—No me miro mucho. El jardín de bronce es la primera serie que hago y la vi porque es un formato que puedo ver. Son ocho episodios y después de hacer Hamlet la puedo ver cuando vuelvo a casa, como hice con Game of Thrones, ahora lo voy a hacer con El jardín de bronce. Me pido comida, o me hago algo rico y a eso de la medianoche, cuando llego, me pongo tranquilo a ver la serie.

