Jennifer Aniston estuvo muy cerca de no formar parte de "Friends"

Cuesta mucho ver a Jennifer Aniston y no asociarla inmediatamente con Rachel Green. Si bien la actriz sobrevivió al final de Friends y logró una sólida carrera en Hollywood, esas diez temporadas al frente de la popular sitcom serán para siempre uno de los puntos más altos de su carrera, y realmente cuesta imaginar a otra intérprete en la piel de ese querido personaje. Pero según reveló David Crane, creador de Friends, al comienzo de la serie hubo una posibilidad muy concreta de no poder contar con Aniston como Rachel.

Como es sabido, Aniston fue elegida para formar parte de Friends. La producción comenzó a trabajar en la serie y todo estaba listo para empezar a filmar, pero en ese momento la actriz se convirtió en el centro de un conflicto. Por esa época, ella había trabajado en otra sitcom llamada Muddling Through. Esa comedia, en la cual Jennifer era una de las protagonistas, estaba en suspenso y la posibilidad de retomar las grabaciones era incierta. De ese modo, y de continuar con nuevas entregas, ella por contrato debía abandonar Friends y abocarse nuevamente a su otra serie. Para David Crane, esa situación era una tortura: "El miedo que teníamos era que luego de filmar cuatro o cinco episodios con Jennifer, la señal CBS, solo para molestar a la NBC, siguiera adelante con Muddling Through y nosotros tuviéramos que hacer otro casting y filmar una vez más esos episodios con otra actriz". En una charla con The Wrap, Crane luego confesó: "Estuvimos conteniendo la respiración todo ese tiempo mientras mirábamos los ratings de ese programa. Y eso que uno nunca le desea el mal a otra serie".

Finalmente, al menos para la producción de Friends, la historia tuvo final feliz. Luego de diez episodios Muddling Through fue cancelada y Aniston pudo dedicarse por completo a la sitcom que la lanzaría a la popularidad.

Por cierto, en la misma charla le preguntaron al creador de Friends cómo sería la vida actual de Rachel, y él espondió que ella aún sigue muy feliz junto a Ross.