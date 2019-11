Jazmín Stuart: "Desde la denuncia de Thelma muchas se animaron a denunciar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La ficción argentina sigue creando series geniales. Ahora es Tu parte del trato, un atrapante thriller producido por Pol-ka, que se transmite por TNT y ya está completo en Flow. En un encuentro con la prensa, Jazmín Stuart habló de este nuevo papel y más.



-¿Tomaste algún personaje como de base para componer tu papel en Tu parte del trato?



-Un montón. Lisbeth, de La chica del dragón tatuado, el personaje de Helena Bonham Carter en El club de la pelea, y algunas cosas de Uma Thurman en Pulp Fiction. Tomé distintas cositas de distintos personajes, combativos, medio fieros, medio salvajes. En Argentina no hay muchos antecedentes de personajes femeninos tan corridos del eje. Masculinos sí: hay un montón de series donde hay, por ejemplo, un asesino serial. Creo que los personajes más complejos, en general, se los dan a los hombres. La complejidad narrativa parece construirse casi siempre desde el personaje masculino.



-¿Sentís que las nuevas formas de ficción puede incidir sobre las formas que toma la realidad?



-Bueno, nosotros como sociedad somos también el cuento que nos contamos nosotros mismos, una y otra vez. Venimos de décadas de contarnos siempre el mismo cuento, donde la mujer ocupa siempre el mismo rol. Y ese cuento que nos contamos, hace que nuestra realidad permanezca en un estadio. Me parece que para cambiar la realidad hay que cambiar también la narrativa. Y creo que estamos en el inicio de una nueva etapa, en la que la mujer va a ser puesta en otro lugar. Pero no solamente de los personajes femeninos. Va a cambiar el punto de vista. Va a pesar más la mirada femenina, que no quiere decir la mirada feminista, panfletaria. Tiene que ver con la sensibilidad desde donde se narra.



-¿Con este regreso tuviste miedo a las críticas en las redes, en especial después de ese audio tuyo que se viralizó, sobre El Telar de la Abundancia (un sistema de capitalización que fue tildado de fraude)?



-Yo ya no tengo miedo a ninguna crítica. Cuando militás por los derechos de las mujeres, y por el aborto legal, la piel se te va haciendo muy gruesa contra las críticas, las agresiones y la violencia. Nada de eso me amedrenta. Respecto a ese otro tema, me pareció aberrante e irrespetuoso el enfoque que se le dio. Muy desinformado. Y me puso en un lugar de chivo expiatorio, de algo que me excede. Yo pasé tres semanas por ese espacio, por El Telar de la Abundancia, no gané, y fui víctima. Y se me puso en un lugar muy injusto. Se viralizó un audio que yo envié a una sola persona, a una amiga. Difundir audios privados es ilegal. Yo podría haber iniciado acciones legales. No lo hice porque me interesa poner el foco en los temas por los que yo milito. Creo que detrás de eso hubo una intencionalidad, que tiene que ver con mi militancia.

Tu parte del trato: Cabré y Stuart en acción. Foto: Difusión

-¿Con respecto a El Telar de la Abundancia, te quedó alguna enseñanza?



-No, es un tema con el cual se puede debatir eternamente. Es algo que sucede a nivel mundial. En todos los países. Participan mujeres intelectuales, profesionales. Para mí no fue una buena experiencia. Fue muy fugaz, así que no tengo tampoco tantas herramientas como para evaluarlo. Me parece que si es un tema que interesa a la sociedad, que se debata, que se debata en serio. Que no se resuelva inculpando a un chivo expiatorio, que tuvo una experiencia breve, que decidió irse, y que perdió.



Stuart junto a Cabré en Tu parte del trato. Foto: Difusión

-¿Sentís que el colectivo Actrices Argentinas también está incidiendo en cómo se encaran las ficciones?



-Sí, yo creo que indirectamente sí. Es todo un entramado. Los temas que se instalan en la agenda mediática, genera que se empiece a hablar de determinados temas. Y eso instala preguntas en la sociedad, que tarde o temprano van a pedir ficción. Porque la ficción responde a preguntas de la sociedad. Desde la militancia ponemos agenda sobre la mesa, y eso hace que se empiecen a genera piezas de ficción sobre esos temas. También como actrices podemos incidir a partir de en qué personaje nos metemos, y en qué tono queremos trabajar.



-¿Cómo ves que viene el caso Thelma Fardin?



-Estamos muy contentas porque sentimos que judicialmente la causa avanza para el lado correcto. Y acompañando a Thelma, con mucha paciencia. Estos son procesos largos. Lo más importante es que cuando nosotras acompañamos un caso, no solo acompañamos a ese caso puntual. Sino que sentimos que es un caso paradigmático, que visibiliza una realidad mucho más extendida. Desde la denuncia de Thelma, muchas mujeres se animaron a denunciar. Y eso va generando un cambio de consciencia a nivel colectivo.

-¿Más allá del tema legal, te parece que serviría un pedido de disculpa por parte de Darthés?



-Creo que si te violaron cuando tenías 16 años, no creo que haya disculpa que te alcance. Creo que tiene que intervenir la ley. Pero yo no soy quién para decirlo. Cada víctima tendrá su propio sentir. Una disculpa, comparada con una violación: hay algo que no va a curar una disculpa.