James Franco volverá a actuar en “The Deuce”

El actor estadounidense James Franco, que fue acusado de acoso sexual por varias mujeres en enero, volverá a protagonizar The Deuce, serie de HBO creada por David Simon (The Wire, Show Me a Hero).

Fuentes cercanas a HBO confirmaron que la dupla de hermanos gemelos que Franco interpreta en la serie es “una parte integral de los guiones de la segunda temporada”, y señalaron que no hay ningún plan alternativo sin Franco, quien además es productor ejecutivo y dirigió dos capítulos de The Deuce. Según la revista Variety, HBO aseguró que, tras contactar con el equipo de The Deuce, no se ha encontrado ninguna queja acerca de Franco.

Cuando se conoció el escándalo sexual en torno al actor, Simon afirmó que estaba descubriendo el tema al mismo tiempo que el resto del mundo, y señaló que trataba de discernir qué era cierto y qué era falso.

“Personalmente, sólo puedo hablar con conocimiento de The Deuce. Me puse en contacto con mis compañeros y otros miembros del personal. No tenemos ningún demandante o queja ni somos conscientes de ningún problema con el señor Franco”, dijo en un comunicado.

Tras los Globos de Oro, donde Franco recibió el premio a Mejor actor de comedia, varias mujeres acusaron en el periódico Los Angeles Times a Franco de explotación sexual y comportamiento sexual indebido.