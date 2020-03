¿Cómo fue el inicio de la tercera temporada de la serie "Westworld" en HBO?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La consigna de Westworld, que el domingo estrenó su tercera temporada, ha sido mostrar la humanidad que tienen los androides que funcionan como anfitriones en el futurístico parque de atracciones. Allí los humanos llegaban como invitados para poder vivir como en el lejano oeste, donde además podían hacer realidad todas sus fantasías, ser el héroe de la historia o el peor villano. La serie se basa en la película Almas de metal que escribió y dirigió Michael Crichton en 1973, autor de varios éxitos de ciencia ficción como Jurassic Park y Congo. La serie, que todos los domingos estrena un nuevo episodio, también está disponible en plataformas como HBOGo, NSNOW de Nuevo Siglo y Cablevisión Flow.

A diferencia de la película que se centraba únicamente en la falla de los androides que comenzaban a matar a los invitados, la trama de la serie -creada por el matrimonio de Lisa Joy y Jonathan Nolan-, si bien se centró en sus dos primeras temporadas en el parque, esta nueva tanda de episodios se ambienta en el mundo real.

Al final de la temporada anterior, el parque que controlaba la empresa Delos terminó destruido con una masacre que mató a más de 100, en su mayoría empleados y directivos de la empresa. Es que los anfitriones eran mucho más que máquinas: podían sentir, recordar y pensar, aunque estaban al servicio de los más viles deseos humanos.

Desde el primer episodio de la serie, la trama se ha centrado en Dolores Dolores (Evan Rachel Wood), quien desarrolló una libertad imposible para una máquina, adquiriendo voluntad propia y libre albedrío. Está buscando venganza contra los humanos, y tiene un plan para lograrlo que de a poco se va conociendo en esta tercera temporada. Este personaje recuerda a aquellos “replicantes” de Blade Runner, quienes también habían desarrollado un libre albedrío que les permitía moverse por el mundo.

ficha Westworld: "Parce Domine" [****] Creadores Lisa Joy y Jonathan Nolan Guion Jonathan Nolan sobre historia de Michael Crichton Con Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Aaron Paul, Thomas Kretschmann Música: Ramin Djawadi.

Diseño de producción: Howard Cummings.

Dónde verla: HBOGo, NSNOW de Nuevo Siglo, Cablevisión Flow.

Repetición en HBO: hoy a las 23.45., jueves a las 20.45.

“Parce Domine”, el episodio que da inicio a esta temporada, se ambienta ya en el mundo real. Los parques quedaron en el pasado, mientras un nuevo y vasto universo comienza a mostrarse; y el mundo real se parece mucho al parque, con personas que se sienten por encima de la ley, la moral y la ética. El episodio comienza con Dolores (como una Lisbeth Salander en La chica en la telaraña) liquidando a Gerald (Thomas Kretschmann), un inversor de Delos que no pudo limitar su violencia hacia las mujeres dentro al parque. Las marcas y el miedo que le tiene su esposa, así los recuerdos de su anterior mujer fallecida (un accidente, dice) dan cuenta de esa ira incontenible que la androide se encarga de terminar. Es que Dolores se apodera del sistema de seguridad de su casa, convirtiendo la fortaleza en una prisión. "Quieres ser la especie dominante, pero has construido todo tu mundo con cosas como yo", le dice Dolores, antes de enfrentarlo a sus peores demonios, esos que por más dinero que poseas, no dejan de atormentar.

Imagen de la tercera temporada de "Westworld". Foto: Difusión

Además de eso, el inicio muestra cómo Dolores aprende rápidamente que el mundo real no funciona a su modo ni cuando ella lo desea. Y entre medio de esta venganza contra la humanidad está Caleb (Aaron Paul), trabajador de la construcción y ladrón mercenario en sus ratos libres, quien estará en el momento indicado para ayudarla al final del primer episodio.

Sin dudas el encuentro de estos dos personajes (mas aquellos que todavía no han aparecido aún como Maeve, o sea Thandie Newton) es una señal prometedora para Westworld, que está intentando continuar con fuerza después de una segunda temporada que a la mayoría de los espectadores no terminó de convencer. Con la adición de nuevos “replicantes”, algoritmos y máquinas con inteligencia artificial, la serie continúa con su propio ritmo. Esas escenas largas en las que parece no pasa nada, personajes que prescindibles o discusiones de ejecutivos, son las piezas de este rompecabezas que Lisa Joy y Jonathan Nolan, creadores de la serie han sabido construir, y van mostrando en cuentagotas.

Thandie Newton, una androide que comienza la rebelión de las máquinas en el parque Delos. Foto: Difusión

Y si bien se agregan personajes y todo un mundo para destacar, la atención vuelve a centrarse en Dolores, ese rico personaje que se mueve en su propio laberinto de justicia y venganza. Ahora rodeada de alta tecnología con motos y autos se mueven solos, casas inteligentes, hologramas y vidas automatizadas.

Si bien Westworld es una serie de ciencia ficción, cada vez se parece más a nuestra realidad.