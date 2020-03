Hoy regresa "Westworld", una parábola sobre el ser humano, la libertad y la tecnología

Christopher Orr, The New York Times

Inicialmente, HBO esperaba que Westworld sirviera como su drama de post Game of Thrones. Pero aunque la primera temporada fue un éxito, la segunda cayó un poco. Al ver que su audiencia disminuyó en un 14% en promedio y provocó una reacción generalizada de los espectadores y críticos por igual. “Todas las cosas que funcionaron sobre la temporada 1 están rompiendo la temporada 2”, escribió Megan McArdle en The Washington Post. “Lo que tenemos ahora”, escribió Miles Surrey para The Ringer, “es una serie deliberadamente confusa”.

En comentarios a miembros de la Asociación de Críticos de Televisión después de la temporada 2, incluso Casey Bloys, presidente de programación de HBO, permitió que el programa no sea para “espectadores casuales”. “La gente que lo ama, realmente lo ama”, dijo. “Incluso las personas a las que no les gusta sienten la necesidad de discutirlo”.

Imagen de la tercera temporada de "Westworld". Foto: Difusión

Creado por el matrimonio Lisa Joy y Jonathan Nolan, Westworld se basa en la película de 1973 de Michael Crichton sobre un parque temático del salvaje oeste en el que los clientes se divierten disparando robóticos desesperados y acostando a prostitutas robóticas, hasta que los robots se cansan de tales imposiciones y revueltas . En el relato de Joy y Nolan, los “anfitriones” androides fueron reinventados como protagonistas comprensivos, y su revuelta se convirtió en una parábola sobre los salarios de la crueldad humana, la arrogancia y la codicia. Al final de la temporada 2, los anfitriones habían demolido el parque y escapado al mundo más grande para perseguir diversas ambiciones, incluido, en el caso del personaje de Evan Rachel Wood, Dolores, el dominio global.

Entonces, ¿qué será de Westworld ahora que los androides se han liberado del parque Westworld?

No es un reinicio, precisamente. Joy y Nolan dicen que siempre tuvieron la intención de ir en la dirección actual, y que su descripción de la fase posterior al estacionamiento de la serie fue un punto importante en su lanzamiento inicial a HBO. Pero tampoco es la nueva temporada una continuación directa de lo que vino antes. Thandie Newton, quien interpreta a la androide Maeve, llega a caracterizar las dos primeras temporadas como un “preámbulo” de lo que está por venir. Como dijo Nolan, la serie se ha “transformado a sí misma”.

La pregunta es si se ha transformado lo suficiente como para tranquilizar a los antiguos espectadores y atraer nuevos. Bloys ha dicho que ya hay acuerdos para la cuarta y quinta temporadas “potenciales”, y el elenco y los creadores esperan que continúe esta temporada, al menos. Pero para una serie tan costosa de hacer como Westworld - las estimaciones para la primera temporada superaron los 100 millones de dólares; HBO declinó discutir los costos: este nuevo comienzo también puede representar una oportunidad final para que la serie demuestre ser digna de la inversión continua de HBO.

El cambio más obvio es el estético. Las dos primeras temporadas de Westworld se caracterizaron por la relación incongruente entre la premisa de ciencia ficción del programa y su entorno del Viejo Oeste: seis tiradores programados para matar solo a las personas correctas (artificiales), caballos impulsados por sistemas hidráulicos.

Thandie Newton, una androide que comienza la rebelión de las máquinas en el parque Delos. Foto: Difusión

La temporada 3 se siente más como una pieza, un programa sobre el futuro que no pasa tanto tiempo imitando el pasado. El primer avance, que presentaba al personaje de Paul, Caleb, deambulando por un Los Ángeles tecnológicamente optimizado, jugó con este cambio: Ni siquiera era identificable como Westworld hasta que Wood (y el logotipo de la serie) se materializaron al final.

Para lograr el aspecto deseado, Westworld, como antes Game of Thrones, la producción de la serie pasó aproximadamente una semana en lugares de Singapur para aprovechar la arquitectura modernista de la ciudad. En Valencia, España, el planetario de la Ciudad de las Artes y las Ciencias proporcionó el exterior de la sede de Delos en San Francisco, la corporación que dirige Westworld. El interior de la sala de juntas, construido sobre un escenario de sonido, fue diseñado para que coincida con precisión con los contornos del edificio español: incluso se colocaron recipientes de agua debajo de las “ventanas” para refractar la luz hacia arriba como las piscinas que rodean el original.

Imagen de la primera temporada de "Westworld", cuando solo se ambientaba en el mundo del Lejano Oeste. Foto: difusión

Además del ocasional helicóptero futurista, la provincia entonces, como ahora, de la ultra rica, la tecnología en la pantalla física es limitada. Caleb, un trabajador de la construcción, es acompañado ocasionalmente por un robusto compañero robot. Pero en lugar de servir autos voladores, el programa ofrece simplemente motocicletas controladas a distancia y viajes compartidos sin conductor. Nolan dijo que la intención era extrapolar unas tres décadas en el futuro.

“Si miro a mi alrededor, hay sorprendentemente poco que ha cambiado en los últimos 30 años”, dijo. “El gran cambio, por supuesto, es que todos llevan un teléfono celular”. De igual modo, la tecnología en el futuro imaginado de la serie ha evolucionado hacia adentro.

Como Roboam, un enorme servidor que lleva el nombre de un rey bíblico que utiliza su gran almacén de datos personales para determinar los caminos de la vida de cada ser humano. Este triunfo de la inteligencia artificial representa otra de las astutas inversiones de la nueva temporada: en el parque, los seres humanos mapearon su futuro; En el mundo en general, los seres humanos tienen sus futuros controlados por una máquina.

Roboam es representativo de un cambio más amplio que Westworld hace en su tercera temporada, de lo alegórico a lo más literal. Los anfitriones que antes luchaban por alcanzar la conciencia entre asaltos y asesinatos ocupacionales, fueron sustitutos en una parábola sobre el libre albedrío y la esclavitud.