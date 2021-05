"House of the Dragon": primeras imágenes de la serie derivada de "Game of Thrones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

House of the Dragon está cada vez más cerca. La serie derivada de la popular de Game of Thrones comenzó oficialmente su producción en abril, y en 2022 llegará a la plataforma de streaming HBO Max, para continuar con la expansión del universo surgido en los libros de George R. R. Martin.

Ahora, la cadena lanzó las primeras imágenes de esta esperada ficción, para que los fanáticos ya empiecen a asimilar a los nuevos personajes de una historia centrada en la familia de los Targaryen.

A través de las redes sociales oficiales, House of the Dragon mostró cómo se verán la princesa Rhaenyra Targaryen y el príncipe Daemon Targaryen, quienes estarán interpretados por Emma D'Arcy y Matt Smith. D'Arcy es conocida por la serie Truth Seekers disponible en Amazon Prime Video, mientras que Smith se encargó de encarnar al príncipe Felipe de Edimburgo en las dos primeras temporadas de The Crown (Netflix).



En la imagen parecerían estar en Dragonstone, histórica sede de la Casa Targaryen, o bien podrían estar en King's Landing.

Princess Rhaenyra Targaryen & Prince Daemon Targaryen. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/uK0FigUbhq — House of the Dragon (@HouseofDragon) May 5, 2021

También se develó cómo lucirá Lord Corlys Velaryon, figura de una casa que para el tiempo en el que se ambienta la serie —300 años antes de los hechos de GOT— es la segunda más poderosa de Westeros por detrás de los mismísimos Targaryen. Él está casado, de hecho, con una princesa Targaryen, y tiene una gran fortuna.



Lo interpreta Steve Toussaint, actor de larga trayectoria en televisión que en cines pudo ser visto en Príncipe de Persia: las arenas del tiempo.

Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon en "House of the Dragon". Foto: HBO

Por último, se presentó a la reina Alicent Hightower y a su padre Otto, encarnados por Olivia Cooke y Rhys Ifans. Alicent es la segunda esposa del rey Viserys y tiene dos hijos varones de este.



Cooke viene de coprotagonizar la elogiada película Sound of Metal (Amazon Prime Video), mientras que Ifans es recordado por su secundario en Un lugar llamado Notting Hill y por su participación en Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 1, entre otras.

Olivia Cooke y Rhys Ifans como Alicent y Otto Hightower en "House of the Dragon". Foto: HBO

House of the Dragon se basa en la novela Fuego y sangre de George R. R. Martin, y cuenta el origen de la Casa Targaryen. El primer episodio será dirigido por Miguel Sapochnik, responsable de icónicos capítulos de Game of Thrones como "La batalla de los bastardos".