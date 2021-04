"House of The Dragon", la esperada precuela de "Game of Thrones", inició su producción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes se confirmó la noticia que los fanáticos de Game Of Thrones tanto esperaban. Con un mensaje publicado en Twitter se anunció que ya se está produciendo House Of The Dragon, el primer spin-off de la exitosa serie transmitida por HBO.

"El fuego reinará. La serie original de HBO House of the Dragon está oficialmente en producción", se confirmó en la cuenta de Twitter de la serie. A su vez, se informó que el programa se estrenará en 2022 en HBO Max.



Fire will reign 🔥

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGW — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Como lo sugiere su nombre, House of the Dragon se centrará en la historia de la Casa Targaryen y se ubicará 300 años antes de los eventos de Game of Thrones para contar una historia que tendrá a los ancestros de Daenery como protagonistas.



House of the Dragon fue creada por George R.R. Martin, el autor de los libros que inspiraron a Game of Thrones, junto a Ryan J. Condal, quien se desempeñará como showrunner junto a Miguel Sapochnik, el director de varios episodios de la serie que terminó en 2019.



El elenco estará formado por Matt Smith en el papel del Príncipe Daemon Targaryen, Paddy Considine como el Rey Viserys, Olivia Cooke como Alicent Hightower y Emma D’Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen.