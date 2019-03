El hijo de Gabriel García Márquez explicó por qué permitió que Netflix realice "Cien años de soledad" en formato serie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El anuncio, ayer, de que Netflix convertirá en serie, Cien años de soledad generó sorpresa y temor ante lo que se entendió siempre como la imposibilidad de adaptar la novela de Gabriel García Márquez. Aun no se conocen muchos detalles sobre cómo encarará tan titánica tarea (se sabe que se estrenará en algún momento de 2020) pero sí hay algunas condiciones que deberán cumplirse.

Sobre esas cosas, este es un resumen de una entrevista con el hijo del premio Nobel, Rodrigo García Barcha, quien a pesar de ser un realizador con carrera importante en Hollywood, descartó que vaya a encargarse del asunto.

—Hablar de hacer una serie de televisión basada en Cien años de soledad es hablar de una aventura macondiana...



—Pues, sí, evidentemente ha estado ahí. Es una discusión que lleva 50 años, pero ahora es un buen momento de series, y con el alcance de Netflix -por supuesto-, la obra, el autor, Colombia y el mundo de Macondo van a alcanzar un audiencia más grande.

—Antes hubo intentos tanto en el cine como en la TV para tener una aproximación a la obra literaria...



—Hubo intentos pero nunca progresaron porque Gabo nunca creyó que se pudiera hacer en una película o en dos.

—¿Era un poco tiempo?



—Sí. Además, que la obra se compusiera en tres o cuatro horas le parecía imposible, y luego por los gastos de producción y las necesidades de distribución, pues siempre había la sugerencia de hacerla en inglés, con actores de Hollywood. A Gabo le encantaba el cine de Hollywood, pero no quería que se hiciera en inglés. Y como nunca sintió la necesidad de adaptarlo, pues entonces siempre se fue posponiendo, y nunca sucedió mientras él estaba en vida.

—¿Eso significa que esta producción va a ser rodada en español?



—Eso siempre fue para nosotros una condición, que también fue lo que llevó a que Gabo no quisiera vender el libro a Hollywood. También tuvimos otra condición de filmar parte de la obra en Colombia; claro, no fue absoluta porque yo comprendo que la producción de una serie es un aspecto complejo. Que se haga en español y en Colombia cumple con dos de los deseos más importantes para la familia.

García Márquez posa con su novela "Cien años de soledad" sobre su cabeza. Foto: Archivo

—¿Qué otros elementos sumaron a la decisión de ustedes de dar el sí a una serie?



—Muchas cosas; varios de estos temas, que podría decirse son para un público sofisticado, ya no se hacen en cine, al menos los estudios en Estados Unidos ya no hacen dramas adultos porque apuestan más a las películas de animación y las de superhéroes, ya que son apuestas financieras más seguras. El nacimiento de las nuevas plataformas, más la calidad de las series, y que la gente ya está acostumbrada a ver producciones de gran calidad posicionaron un formato que hay que tomar muy en serio.

—¿Y es Netflix?



—Todo esto, sumado a que Netflix ha tenido tanto éxito y penetración con series locales en idiomas locales, mucho éxito más allá del mercado hispano; todo eso hizo que la familia empezara a pensar que era un momento especial para intentarlo.

Rodrigo García Barcha explicó las razones que lo llevaron a aceptar hacer de "Cien años de soledad", una serie de televisión. Foto: Archivo

—Cien años de soledad en serie implica un gran reto, la responsabilidad el guion, la dirección. Frente a eso, ¿usted prefiere estar del lado de la familia y no del lado artístico?



—Quiero que la serie que se haga tenga su propia vida y hable por sí misma (...), que refleje la esencia del autor. Me da miedo que el hecho de que el hijo de Gabriel García Márquez hiciera la adaptación de Cien años de soledad fuera el punto central de la discusión para todo el tema de la prensa. Eso no me interesa, no quiero que eso sea parte del diálogo; además, tengo mis propios proyectos, mis propias cosas.

—¿Pero usted va a estar ahí cuando el proyecto comience a rodarse?



—Al decidir que este es el momento de hacer la serie, tanto mi hermano Gonzalo como yo estamos dispuestos a apoyar a Netflix, a los adaptadores, a los directores y a los actores que vayan a ser parte de la serie. Estamos abiertos a opinar y a dar un punto de vista, pero no queremos estar involucrados al punto de que eso sea un obstáculo para los artistas, quienes serán los que van a llevar la adaptación. Tampoco quiero crear una situación en la que los directores o guionistas se sientan un poco cohibidos por la idea de los hijos del autor -y uno de ellos, realizador- impongan su voluntad.

—Esta aventura es una nueva experiencia generacional, ya que muchos jóvenes se acercarán a la obra de Gabo...



—Sí. Evidentemente, el libro es famoso por algunos momentos de realismo mágico, pero esos momentos no son la mayoría del libro (...). Cien años de soledad es principalmente la vida y la aventura de una familia, sus historias humanas, el amor, la guerra, el tiempo y el envejecimiento; pero, claro, aquellos momentos de realismo mágico nunca habrían sido posibles como ahora, gracias a los efectos visuales que ya están disponibles.

—Es muy importante esa idea de que se va a tratar de una serie con alma propia..



—Es la única manera de hacerlo. Las grandes adaptaciones mantienen mucho de la esencia y de la trama, pero las que mejor han funcionado siempre tienen una dosis de los cineastas que las hacen. A veces, cuando se abordan adaptaciones con demasiado miedo o respeto es cuando menos buenos resultados hay.