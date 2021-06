HBO Max llegó a América Latina: precios, planes, estrenos y más datos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La espera terminó. Este martes la plataforma de streaming HBO Max se lanzó en América Latina y, a priori, llega como una amenaza importante para el resto de los servicios que ya están instalados hace mayor tiempo.

Tiene un catálogo amplísimo, la exclusividad de contenidos muy codiciados por el público, y el lanzamiento previsto de otra tanda de producciones que darán que hablar. Viene, además, con un precio muy competitivo y planes pensados para distintos dispositivos, lo que lo diferencia del resto.



Esto es lo que hay que saber antes de su desembarco.

1 Planes y costos

Los planes disponibles son dos. Uno es para dispositivos móviles (tablets o celulares), permite acceder a un único dispositivo a la vez y cuesta entre $ 142 y $ 199 por mes. El estándar habilita el uso de HBO Max en cualquier pantalla, se la puede usar hasta en tres dispositivos a la vez, permite configurar cinco perfiles y la reproducción de los contenidos es en HD o en 4K. Va de $ 208 a $ 299; el precio varía según si se lo contrata por un año, tres meses o de a un solo mes.

2 Antecedente

Quienes ya estén suscriptos a HBO Go, la actual plataforma de streaming de HBO disponible en la región, así como aquellos que acceden a ese servicio a través de su plan contratado de televisión por cable o satelital, tendrán acceso a HBO Max.

3 Objetivos

“Al final del día la demanda de entretenimiento es infinita prácticamente, y si la oferta es abundante eso es bueno para el consumidor. Lo que nos queda claro es que hoy en día hay millones y millones de hogares en Latinoamérica que no están disfrutando de servicios de streaming de calidad, todavía hay mucha gente que está en piratería, mucha gente que ni siquiera tiene los medios para poder disfrutarlo, y ahí es donde nosotros estamos yendo”, aseguró el gerente general de HBO Max para América Latina, Luis Durán, en entrevista con la agencia Télam.

4 Contenidos

El gran caballito de batalla de HBO Max será la serie Friends y el especial de reencuentro del elenco estrenado un mes atrás en Estados Unidos. La serie estará en exclusiva en esta plataforma, donde además se podrán encontrar la reunión del cast de El Príncipe del Rap en Bel Air; ficciones como Game of Thrones, Succession, Big Little Lies o Sex and The City; las animaciones Las chicas superpoderosas u Hora de Aventura, y películas varias.

Destacan las de DC Comics, entre ellas Mujer Maravilla 1984 y La Liga de la Justicia de Zack Snyder; o las franquicias de Harry Potter, El Señor de los Anillos y Matrix, entre tantas otras.



En cuanto a estrenos, el martes se lanzarán las series The Flight Attendant, un drama protagonizado por Kaley Cuoco (The Big Bang Theory), y Raised by Wolves, una historia de ciencia ficción con Amanda Collin y Travis Fimmel (Vikingos), ambas con temporada 2 por venir.

5 Próximos estrenos

La agenda de HBO Max tiene varios títulos en camino. El 1 de julio llegará la película Ni un paso en falso, del oscarizado Steven Soderbergh, con Don Cheadle y, Benicio Del Toro. El 8 se estrenará el esperado reboot de la serie juvenil Gossip Girl (la original también estará en exclusiva en este servicio, desde el martes) y para el 11 se anunció The White Lotus Resort Spa, una miniserie de sátira social en hotel de lujo.

En julio también está previsto que se estrenen la tercera entrega de la saga de terror El conjuro, El diablo me obligó a hacerlo, y el musical In the Heights de Jon M. Chu basado en la obra de Lin-Manuel Miranda.