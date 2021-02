HBO Max ya tiene fecha de lanzamiento en América Latina: junio de 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Su lanzamiento se esperaba para este año, pero había incertidumbre respecto a cuándo se concretaría. Finalmente, este jueves se anunció que la plataforma de streaming HBO Max llegará a América Latina en junio de 2021. El día exacto todavía no fue confirmado.

El servicio se presenta como la gran ameanza de Netflix, ya que reunirá series y películas populares del catálogo de HBO y de WarnerBros, muchísimos clásicos del cine —una gran carencia en la oferta netflixiana— e incluso estrenos de pantalla grande que se readaptaron por la pandemia.

Es el caso de Mujer Maravilla 1984, que en Estados Unidos arribó en simultáneo a salas y a esta plataforma; aquí se estrenará el 4 de marzo.

Me han preguntado y ya les tengo una respuesta. #HBOMax, junio 2021.

Uno de los caballitos de batalla de HBO Max será Friends, la popular sitcom americana que abandonó Netflix desde el 1 de enero de 2021, y que tendrá un reencuentro de su elenco especial para este servicio.

Gossip Girl, que también dejó Netflix, será otro de los títulos disponibles así como su reboot, una nueva versión con nuevas caras. Lo mismo con Sex and the City, que recientemente anunció el comienzo de un nuevo ciclo, que también se dará en este formato.

En el avance mostrado hoy, se adelantaron títulos de lo más variados como Aves de presa, El hombre de acero, Scooby-Doo, La naranja mecánica, We Bare Bears, Mad Max: el guerrero de la carretera, The Undoing, Matrix, Two and a Half Men, Game of Thrones, Adventure Time, Rick y Morty, Guasón, la saga completa de Harry Potter, It: capítulo 2, Succession, Watchmen (la serie), Irmaos Freitas, El mago de Oz, Westworld, Paw Patrol, Euphoria, Tenet, El señor de los anillos, los dibujitos de Looney Tunes, Los Soprano y varios contenidos más.

Además, para 2022, ya se anuncia el estreno de House of the Dragon, la serie derivada de Juego de Tronos.

En Estados Unidos, HBO Max tiene un costo de 15 dólares mensuales. Es el servicio de streaming más caro de los que hay a disposición, incluyendo Amazon Prime Video o Disney+.

La plataforma destaca por sus más de 10.000 horas de contenido; estrenos de peso, como el corte de Zack Snyder de Liga de la Justicia que pronto se lanzará en América del Norte; y por una cantidad de producciones originales que también comenzarán a copar territorio latinoamericano.