HBO estrena la nueva temporada de "Big Little Lies" y se suma Meryl Streep

Big Little Lies es el Game of Thrones de los que no les gusta Game of Thrones, ni usan las redes sociales. Es un poco exagerado pero la serie, que mañana estrena su tercera temporada a las 22.00 por HBO, se convirtió en un fenómeno de la cadena a pesar de ser un drama feminista y policial sobre la amistad entre mujeres, la solidaridad y la violencia de género.

Esta segunda temporada empieza donde dejó la otra. En un paradisíaco pueblo de Estados Unidos, un grupo de mujeres participa en el confuso accidente en el que murió el marido, abusador, de una de ellas. Las amigas (que son Nicole Kidman, Laura Dern, Zoe Kravitz, Reese Whiterspoon y Shailene Woodley) consiguen guardar el secreto y evitar cualquier aspereza y duda de su inocencia: el público no quedó tan convencido.

Tampoco la madre de la víctima. Y aquí entra Meryl Streep, como la suegra más persistente del mundo que viene a hurgar en qué pasó con su hijo. Las mentiras, se sabe, tienen patas cortas, y ese es el nudo de esta segunda temporada.

La inclusión de Streep es una apuesta fuerte a una serie que se llevó cuatro Globos de Oro (incluyendo mejor miniserie) y ocho Emmy, y que estaba muy bien. Estaba contada como un gran flashback que se guardaba los detalles suculentos hasta el último episodio. El éxito además ameritó estirarlo, por lo menos, un año más.

Streep que cobra 800.000 dólares por episodio (Kidman y Whiterspoon, que además son productoras, se llevan un millón por capítulo), le aporta su habitual solidez a la serie. Una de las grandes actrices de la historia del cine, debutó en el cine en 1976, ganó tres Oscar de los 19 para los que estuvo y participó en clásicos del cine americano como El francotirador y Manhattan, por nombrar dos de hace tiempo. Ha tenido, además, amplio rango en una carrera que parecería caprichosa pero la muestra siempre eficaz, carismática impresionante.

Tiene además una importante ética de trabajo: el año pasado estrenó dos películas (la segunda parte de Mamma mia!, El regreso de Mary Poppins) y en 2019 se la verá, además de en Big Little Lies, en la versión de Mujercitas dirigida por Greta Gerwig (la de Lady Bird), en la nueva de Steven Soderbergh (The Laundromat con Antonio Banderas) y para más adelante, en el próximo proyecto de Martin Scorsese junto a Sharon Stone y Robert De Niro.

Está casada desde 1978 con el escultor Don Gummer con quien tiene cuatro hijos. En dos semanas cumple 70 años.

Pero por ahora todos la estaremos viendo como Mary Louise Wright, esa madre de un monstruo que viene a reclamar justicia. Los primeros comentarios son que está genial, una vez más, y es un aporte sustancioso a una serie que parecía completada con una sola temporada.

Pero como siempre nos enseñó ella misma, siempre hay algo nuevo para decir si está Meryl Streep cerca. Será una batalla de grandes actrices y grandes personajes. Que ya llegue mañana.