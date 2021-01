Todo lo que hay que saber de "WandaVision", la serie que estrenará Disney+

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con el éxito de las películas que comenzó a desarrollar en este milenio y que se convirtieron, de Iron Man en adelante, en la sólida y taquillera base de su universo cinematográfico, Marvel ha explotado todo lo que ha podido esa incansable gallina de los huevos de oro que tiene en sus superhéroes. La popularidad y el rédito económico son indiscutibles, aunque haya prestigiosos directores de cine —del cine “de verdad”, digamos— que despotriquen.

Más allá de la incuestionable factura técnica y de ciertos hitos, como el de Pantera Negra en su momento que se metió en la carrera de los Oscar, aquí lo importante es, claro, alimentar la efectividad de esta monstruosa máquina de entretenimiento. Y a eso han venido las series, a expandir la construcción que se hacía en cines.

Primero hubo series para el cable (Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., por ejemplo); luego, para plataformas de streaming y específicamente Netflix (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y más); y ahora le tocará el turno a Disney+ que, al tener la exclusividad sobre los contenidos de Marvel, planteará un juego bien diferente.

El relato de las series originales de Marvel para Disney+ comenzará el viernes próximo, cuando se estrene WandaVision. Con Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff y Paul Bettany como Vision, la ficción retratará a la pareja en su vida cotidiana y apacible en los suburbios, en tono de sitcom de época aunque no se sabe demasiado aún.

Es que los detalles que se han brindado han sido muy pocos, y hay unas cuantas dudas para despejar al respecto. Cronológicamente, WandaVision transcurre después de Avengers: Endgame, que cerró la Fase 3 del MCU, y antes de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, que se espera para 2022 y tiene rodaje parado por la pandemia del coronavirus.

Ahora, cualquiera que haya visto la serie de films de Marvel tendrá presente que Wanda y Vision cometen un gran sacrificio en Avengers: Infinity War, y que aunque Endgame repara la masacre cometida por el villano Thanos, el androide no vuelve porque en realidad murió antes de la ejecución masiva.



Al margen de las suposiciones, lo que sí se sabe es que la miniserie tendrá seis episodios y que cada uno será como una película que, según han dicho sus responsables, completan “una carta de amor a la edad dorada de la televisión”.

Se sabe también que esa aparente vida feliz y tranquila que llevan pronto presentará fallas, y los superhéroes deberán meter mano en el asunto. Y a juzgar por los primeros adelantos, tendrá tanto entretenimiento y diversión como romance y acción. Sobre todo, será una buena oportunidad para ver más de esta pareja, una de las más especiales y sensibles de todo el MCU pero que, hasta ahora, había quedado en las sombras de los Vengadores más protagonistas y no había tenido la posibilidad de ponerse al frente.



Esta es otra era.