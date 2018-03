Un guionista que ahora se ríe de las series de narcos

Después de series y telenovelas exitosas como Escobar, el patrón del mal, Las muñecas de la mafia y El cartel de los sapos, Juan Camilo Ferrand (Bogotá, 1976) se convirtió en uno de los guionistas más asociados al universo narco.



Desde su residencia en Miami, donde vive hace 15 años, este premiado guionista charló con El País sobre su nueva serie, El Rey del Valle, que coproducen Sony y Claro Video, y estará disponible este año en la plataforma de la compañía telefónica.



—¿Cómo surge esta nueva serie El Rey del Valle?



—Esta es una historia que nace del cansancio de que la televisión esté un poco dominada por temas de narcos. Nace un poco de mi hartazgo que cuando me acercaba a las televisoras me pedían temas de la misma naturaleza. Querían historias relacionadas con el narco y una vez que terminé Escobar, el patrón del mal, a mi modo de ver no había nada más que llenara ese espacio y no quería contar más de ningún otro personaje.



Desde entonces Ferrand escribió una historia épica mexicana y una telenovela que se estrenará este año. Así, El Rey del Valle “nace como una respuesta a esos pedidos de las televisoras que me preguntaban: “qué tienes del tema narcos” y les decía no tengo nada, tengo lo opuesto donde intento burlarme del tema”, dice Ferrand.



—Así que es una comedia sobre el mundo narco.



—Sí, es una sátira al género, es usar el gusto de la gente por este tipo de series, porque hay todavía un gusto latente y explotarlo desde el punto de la comedia, verlo con burla. No es una serie más de narcos, sino que es una comedia que justamente se ríe del tema narcos.



La consigna de El rey del valle se centra en un mexicano obsesionado con el tema narcos, quien como un Quijote obsesionado por los libros, termina creyendo que lo que ve en televisión es real, y por ende cree que es posible ser narcotraficante. “Esa es la premisa de la serie”, dice Ferrand. “Saber qué le pasa a un joven millonario mexicano que un día lo pierde todo y tiene una necesidad apremiante. Qué pasa si con esa afición de las series de narcos, que se las ha visto todas, comete la estupidez de pensar que es un camino fácil que puede intentar”. Así, comenta Ferrand, comienzan a sucederse mil y un problemas a al protagonista, quien piensa que puede salir ileso de esa situación.



Ferrand escribió una comedia sobre el universo narco. Foto: Archivo

De esta forma la serie se ríe de temas que en producciones de ese género parecen sencillas de realizar para Pablo Escobar u otro narcotraficante. “Es explotar que alguien puede pensar que todo es tan fácil como lo vio en las series”, dice Ferrand, quien agrega que esa consigna será la base de las dos primeras temporadas que ya se están filmando, con la esperanza de continuar desarrollando esa historia cómica.



—¿Cómo se sintió escribiendo una comedia?



—Me encanta, para mí es un género en el que me siento muy cómodo, se me hace fácil. Es una manera más de expresarme, una válvula de escape de poder hacer otras cosas que además es una propuesta novedosa para la industria de la televisión, como lo fue hace muchos años las series sobre el narcotráfico, que ya no tienen nada que novedosas.