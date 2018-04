Un gran humorista en la piel de un famoso detective

El Inspector Maigret, ese detective salido de la pluma del escritor belga Georges Simenon hace casi un siglo y que protagonizó una variedad aventuras a lo largo de cincuenta años vuelve a la televisión. El regreso será esta noche, a las 22.00, por el canal de cable Film & Arts.



Un incansable fumador de pipa y bebedor de cerveza, Maigret, que protagonizó 78 novelas, 28 cuentos y vendió más de 600 millones de libros, tiene un finísimo olfato policiaco y suele inmiscuirse en la vida de las personas para resolver los crímenes que se le presentan.



Este modo de trabajar le da al relato un fondo psicológico que no tienen las historias de otros detectives, como Sherlock Holmes o Hércules Poirot, ya que el objetivo de las investigaciones de Maigret no es solo conocer la identidad del culpable, sino saber porqué cometió el delito. Y a diferencia de lo que sucedía en las novelas, en esta serie, la esposa del detective, Madame Maigret (interpretada por Lucy Cohu) tiene un mayor protagonismo.



“Maigret es un tipo normal pero con un trabajo inusual; a diferencia de otros detectives de la literatura no es un excéntrico ni tiene esqueletos en el armario”, dijo el actor Rowan Atkinson, quien se suma a una larga lista de actores que han interpretado este personaje antes en la televisión y el cine.



Maigret, acompañado por su pipa, resuelve distintos crímenes. Foto: Difusión

Así, en el episodio que se presenta esta noche, Maigret sets a trap, el inspector se encuentra en el París de la posguerra donde, presionado por sus superiores, tiene la misión de capturar a un asesino en serie que aterroriza el barrio de Montmartre.



Sobre su personaje, Atkinson dice que es distinto al de otros detectives, como los de Agatha Christie por ejemplo. “Maigret es un tipo muy común: eso es interesante para él y algo muy desafiante para mí porque no tiene cojea, no cecea, no habla con acento francés y no le gusta mucho la ópera. Lo único que tiene es su pipa, es la única cosa física que lo distinguiría”, contó el humorista. Por eso, Atkinson tuvo que encontrar la manera de hacer a un hombre normal “al que tuve que jugar de una manera muy naturalista y discreta, algo que nunca he hecho. No era la seriedad del rol lo que constituía el desafío sino la regularidad del rol”, agregó.



Para Atkinson, Maigret es un cambio radical a los personajes que ha interpretado en el pasado, siempre vinculados a la comedia. Es que Atkinson, quien siempre será recordado como Mr. Bean, y asociado a la comedia. Ha interpretado al despistado espía Johnny English (este año se estrena la tercera parte), así como importantes series de la talla de The Black Adder o especiales de humor que, afortunadamente, se pueden ver por internet.



Alejado de la televisión por dos décadas, Atkinson demuestra en esta gran serie (muy bien actuada, con una impecable fotografía y una reconstrucción de época digna del cine) una versatilidad como actor; mientras, acompañado por su pipa y su esposa, logra resolver los crímenes más complicados.

Otros Maigret en la televisión

Con su personificación de Maigret, Rowan Atkinson se suma a una lista de actores ingleses que han interpretado al detective. A fines de los años 80, Richard Harris, lo interpretó y unos años después, Michael Gambon haría lo mismo por dos años. Además, los franceses Bruno Cremer (durante más de una década en televisión) y Jean Gabin en el cine también fueron este detective entrometido que, acompañado por su pipa, resuelve los crímenes.