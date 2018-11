Del gran asalto a un asesinato en el cole: hoy se estrena "Élite"

Bien podría ser una adaptación de la Rebelde Way, de Cris Morena: tres chicos pobres son becados en un colegio elitista y tienen todas sus ilusiones de futuro próspero puestas ahí. Pero no. Élite, la nueva producción de Netflix en España que se estrena hoy, pinta mucho más oscura, más profunda y, además, no es un melodrama, sino que está vendida como un thriller. Después de todo, la trama no depende solo de estos tres chicos, sino cuando ocurre un asesinato en el colegio y los primeros sospechosos son los becados.

Los tráileres que la compañía había develado muestran dos escenarios típicos para los adolescentes, por lo menos los de la televisión: una fiesta y el colegio.

Mirá el tráiler de la fiesta de Élite

En el de la fiesta, no es necesario mucho para saber que el entorno de los chicos del colegio Encinas es de puro descontrol, al punto que el cadáver que marcará la temporada de ocho capítulos aparece ahí. El del colegio, muestra el ambiente hostil al que tendrán que enfrentarse, desde el principio, los alumnos nuevos.

La trama no es nada original. Pero la apuesta de Netflix está puesta en otro lado: las actuaciones. Por un lado, porque para el reparto eligió rostros que a esta altura ya son de alcance internacional: Miguel Herrán, Jaime Menéndez Lorente y María Pedraza, Río, Denver y Alison en La Casa de Papel. Por el otro lado, porque justamente ahí, en la que fue una de las series del 2017, demostraron que son capaces de sembrar tanto risas como pánicos con sus capacidades actorales.

Élite está creada por Carlos Montero y Darío Madrona, y dirigida por Ramón Salazar y Dani de la Orden, un equipo de cineastas y guionistas jóvenes con experiencia en comedias románticas y humor, pero que parecen haber encontrado otro rumbo.