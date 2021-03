Globos de Oro: conocé todos los ganadores de esta atípica ceremonia de premiación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los Globos de Oro dejaron esta noche dos claras ganadoras en el apartado televisivo: "The Crown", el drama sobre la familia real británica, que se llevó cuatro premios; y "Gambito de Dama", con dos galardones para la miniserie que ha despertado una inesperada fiebre por el juego del ajedrez.

Ambos títulos son dos fenómenos televisivos de Netflix, plataforma que en Estados Unidos también emite la otra triunfadora de la noche, "Schitt's Creek", que cosechó dos victorias en comedia pero vio como la estatuilla a mejor actor se fue para Jason Sudeikis, protagonista de "Ted Lasso", la serie revelación de Apple.

Hubo pocas sorpresas más en la sección televisiva, que también confirmó a la argentina Anya Taylor-Joy, de 24 años, como una de las grandes promesas de Hollywood al llevarse el premio a mejor protagonista de una serie limitada (miniserie).

Estos son los ganadores en las principales categorías de la 78ª edición de los Globos de Oro, que se entregaron el domingo por videoconferencia debido a la pandemia.

"Nomadland" se alzó con los preciados galardones de mejor película dramática y mejor directora para Chloe Zhao.



En el rubro comedia o musical, "Borat, siguiente película documental" ganó como mejor filme, y su protagonista, Sacha Baron Cohen, como mejor actor.



La serie "The Crown" dominó en las categorías de drama televisivo.

Tina Fey y Amy Poehler volvieron a ser anfitrionas del evento, que abrió la temporada de premios de Hollywood que culmina con los Óscar el 25 de abril, aunque las dos comediantes estaban en costas opuestas del país.

Cine

Mejor película, drama:

"Nomadland"



Mejor película, musical o comedia:

"Borat, siguiente película documental"



Mejor actor, drama:

Chadwick Boseman, "La madre del blues"



Mejor actriz, drama:

Andra Day, "The United States vs Billie Holiday"



Mejor actor, musical o comedia:

Sacha Baron Cohen, "Borat, siguiente película documental"



Mejor actriz, musical o comedia:

Rosamund Pike, "Descuida, yo te cuido"



Mejor actor de reparto:

Daniel Kaluuya, "Judas y el mesías negro"



Mejor actriz de reparto:

Jodie Foster, "The Mauritanian"



Mejor director:

Chloe Zhao, "Nomadland"



Mejor película en lengua extranjera:

"Minari" (EEUU, hablada en coreano) (



Mejor película de animación:

"Soul"

Televisión

Mejor serie dramática:

"The Crown"



Mejor actor, drama:

Josh O'Connor, "The Crown"



Mejor actriz, drama:

Emma Corrin, "The Crown"



Mejor serie musical o comedia:

"Schitt's Creek"



Mejor actor, musical o comedia:

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"



Mejor actriz, musical o comedia:

Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"



Mejor miniserie o película para televisión:

"Gambito de dama"



Mejor actor de miniserie o película para TV:

Mark Ruffalo, "La innegable verdad"



Mejor actriz de miniserie o película para TV:

Anya Taylor-Joy, "Gambito de dama"



Mejor actor de reparto de miniserie o película para TV:

John Boyega, "Small Axe"



Mejor actriz de reparto de miniserie o película para TV:

Gillian Anderson, "The Crown".