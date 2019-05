George R.R. Martin dio su opinión sobre el final de "Game of Thrones" y confirmó que seguirá trabajando con HBO

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras ocho temporadas, el domingo pasado Game of Thrones emitió su capítulo final para fanáticos de todo el mundo que querían conocer el desenlace de una de las series más exitosas de los últimos años.

Si bien no todos los seguidores quedaron conformes con el final —y lo hicieron notar en las redes sociales—, la opinión más importante parece ser la de George R.R. Martin, el autor de Canción de hielo y fuego, la saga de libros que inspiraron la trama de la serie. Su visión sobre el final despierta el interés de los fanáticos porque las últimas dos temporadas de Game of Thrones no estuvieron inspiradas directamente en los libros, de los que todavía hay dos entregas pendientes.

"¿Cómo terminará todo? Oigo a la gente preguntando. ¿El mismo final que el show? ¿Diferente? Bueno, sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí", escribió Martin en su blog (www.georgemartin.com).

"Libro o serie, ¿cuál será el final "real"? Es una pregunta tonta", aseguró el autor. A su vez, aclaró que su trabajo es muy diferente al de los guionistas de la serie, por lo que el desarrollo de los últimos dos libros de la saga va a ser más exhaustivo.



"Estoy trabajando en un medio muy diferente al de David y Dan, nunca lo olviden. Ellos tenían seis horas para esta última temporada, y yo espero que estos dos últimos libros míos llenen 3000 páginas manuscritas... y si se necesitan más páginas, capítulos y escenas, los agregaré", aseguró Martin.



El autor también se refirió a las diferencias entre la serie y los libros: "Hay personajes que nunca aparecieron en la pantalla, y otros que murieron en el programa pero que aún viven en los libros ... así que, como mínimo, los lectores aprenderán lo que le sucedió a Jeyne Poole, Lady Stoneheart, Penny y su cerdo. Skahaz Shavepate, Arianne Martell, Darkstar, Victarion Greyjoy, Ser Garlan el Galante, Aegon VI, y una gran cantidad de personajes grandes y pequeños que los espectadores del espectáculo nunca tuvieron la oportunidad de conocer".

Para aquellos que están esperando la llegada de una nueva entrega de Canción de hielo y fuego, Martin les dejó un adelanto: "Estoy escribiendo. El invierno se acerca, se lo dije, hace mucho tiempo ... y así es. Vientos de invierno se tardó mucho, lo sé, lo sé, pero se hará. No diré cuándo, lo he intentado antes, solo para quemarlos a todos y hechizarme a mí mismo ... pero lo terminaré, y luego vendrá Sueño de primavera".



Según explicó, una de las razones por las que los nuevos libros se tardaron es que estuvo "muy ocupado" en los últimos meses. El estadounidense escribió que en su blog que está trabajando con cinco series para HBO ("algunas no tienen nada que ver con el mundo de los Westeros", dijo), dos para Hulu y otra para History Channel.

Por último, el autor se tomó un tiempo para agradecer a los creadores de Game of Thrones y a su elenco. "Quiero agradecer a todos, pero son demasiadas personas: hubo 42 miembros del elenco en la premiére de la octava temporada en Nueva York, y ni siquiera eran todos. También a toda la tripulación, aunque menos visible que el elenco, no fue menos importante".



"Necesito mencionar a David Benioff, Dan Weiss, Bryan Cogmany, por supuesto, el gran equipo de HBO, encabezado por Richard Plepler. En cualquier otra cadena, y Game of Thrones no habría sido lo que se convirtió. La mayoría de las otras redes, esta serie nunca se hace en absoluto", escribió.