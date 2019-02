George R.R. Martin adelanta detalles acerca de la precuela de "Game of Thrones"

Jennifer Vineyard, the new york times

George R. R. Martin se sorprendió al enterarse de que su novela de 1980 Nightflyers se volvería una serie: básicamente porque no se había dado cuenta de que había vendido los derechos para televisión.

Cuando escuchó que la serie estaba en desarrollo, su primera reacción fue de shock e indignación: “¡Espere un minuto! ¿Cómo pueden hacer una serie de televisión? ¡Nadie me compró ningún derecho!”. Pero cuando leyó la letra chico del contrato de derechos para cine que firmó en 1984 (que terminó en una mala versión en 1987), se dio cuenta de que se habían incluido esos derechos.

Fiel a la manía de Martin de matar a figuras clave, en la historia original, sobre un equipo de científicos en una nave espacial embrujada que intenta entrar en contacto con una misteriosa raza alienígena, mueren siete de los ocho personajes en rápida sucesión. “Pensaba: ‘¿qué va a pasar en el cuarto episodio?’”, dijo Martin. “¿Quién va a ver cuatro temporadas de una nave espacial llena de cadáveres?”

Así que se hicieron cambios para la serie, que ya se puede ver en Netflix. Pero se hicieron sin el aporte de Martin debido a su acuerdo exclusivo con HBO.

De algunas de esas cosas y de algunos detalles sobre la serie sucesora de Game of Thrones, a la que todavía se refiere como La larga noche, aunque HBO le dijo que no lo hiciera, habló en esta entrevista.

—¿No pensaba renunciar a escribir en la época de la película Nightflyers? Fue en la época de Armageddon Rag, su mayor fracaso comercial.



—Sí, mi cuarta novela. Aunque tuvo buenas críticas, nadie la compró, al menos no en su forma original. Se hundió, y de repente toda mi carrera parecía estar en peligro. Había comprado una casa nueva, basada en la perspectiva de que Armageddon Rag tuviera éxito, y tuve que sacar una segunda hipoteca. Estaba viviendo de mis tarjetas de crédito. Comencé a tomar cursos de bienes raíces. Así que cuando, de la nada, le dieron luz verde a Nightflyers, ese dinero me salvó. Todo lo que he escrito desde entonces existe en gran parte debido a esa película. De lo contrario, estaría mostrando casas en Santa Fe.

Tráiler de la serie "Nightflyers"

—Uno de los aspectos de la novela que han incorporado es la actitud más liberada sobre el sexo como una actividad recreativa.



—Bueno, escribí eso después de la revolución sexual y los hippies. ¡Creo que es una actitud saludable, y espero que llegue pronto! Esa fue ciertamente mi intención, retratar cómo el sexo puede ser más casual. Puede ser: “Oh, tuve relaciones sexuales con Bill”. Al igual que: “Oh, cené con Bill”. ¿Por qué los dos tienen que ser tan diferentes? Si estás casado con Fred y cenas con Bill, a Fred no le importa. Pero si dices que tuviste sexo con Bill, de repente es un divorcio y un trauma. ¿Por qué? No lo sé. Es parte de nuestra educación religiosa, un legado de siglos pasados. Pero 400 años en el futuro, cuando se estableció por primera vez Nightflyers, sin duda habrá una actitud muy diferente.

—¿Cómo viene la serie sucesora de Game of Thrones?



—Yo la llamo La larga noche. HBO me avisó que no la llame así, por lo que no va ser el título oficial. Pero aún lo considero como La larga noche. Esa es la que escribió Jane Goldman, y se están preparando para la preproducción. Naomi Watts ha sido anunciada para el papel protagónico, por lo que todo es más que emocionante.

—¿Cómo varía la visión de Goldman de su concepto original, con “La era de los héroes” (que es cuando transcurre esta precuela) y la llegada de los primeros Caminantes Blancos?



—Bueno, ella tenía que añadir algo. Si miras los libros publicados hasta ahora, hay realmente muy poco material sobre eso: una oración aquí, una oración allí. El viejo Nan cuenta una historia que retoma un párrafo. Así que Jane tuvo que crear los personajes, la configuración y algunos de los eventos, y tuvimos que mirar todo lo que se dijo y decir: “Bien, esto es lo que se dijo en este momento, tenemos que hacerlo coherentemente con eso”. Tiramos algunas ideas e hice algunas sugerencias. Pero sobre todo ha sido Jane la que ha estado llevando todo eso adelante con él. Todo transcurre miles de años antes de Game of Thrones. King’s Landing no existe. El Trono de Hierro no existe. Y no hay dragones.



Sobre el futuro de “Canción de hielo y fuego”

Mientras continúa la cuenta regresiva de cara al estreno en HBO de la última temporada de Game of Thrones (comienza el 14 de abril), el futuro de la saga literaria de George R. R. Martin sigue siendo un misterio.

Martin publicó el primer tomo de la serie Canción de hielo y fuego en 1996 (serán siete en total, hay cinco publicados), y el último editado es Danza de dragones, de 2011. Hay esperanza respecto a que el sexto tomo de la saga, o sea Vientos de invierno, llegue este año, aunque hay varias dudas al respecto. “Desearía haberlo terminado hace cuatro años. Desearía que ya lo hubiera terminado. Pero no está. Y he tenido noches oscuras del alma donde golpeé mi cabeza contra el teclado y dije: ‘Dios, ¿alguna vez terminaré esto?’”, admitió el autor en una entrevista con Entertainment Weekly. “¿Qué demonios está pasando aquí? Tengo que hacer esto’”, afirmó.