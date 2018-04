El genio detrás de “True Detective” vuelve con una nueva serie

Tras el estreno de la primera temporada de True Detective, una de las mejores series de HBO en la última década, Cary Fukunaga se volvió una figura solicitada en la industria audiovisual estadounidense.

El cineasta dirigió todos los capítulos de la primera entrega de True Detective —una tarea nada común en la series, que suelen cambiar de directores de un episodio a otro— y demostró, con su ingenio creativo detrás de cámaras, que era un nombre a tener en cuenta.

McConaughey, Woody Harrelson y Cary Fukunaga en el rodaje de "True Detective". Foto: HBO

Desde entonces, Fukunaga estuvo involucrado en una versión de It (Eso) que fue descartada, aunque su nombre aparece como uno de los guionistas en la película que vio la luz, y luego dirigió Beasts of No Nation, considerada la primera película de ficción producida por Netflix.

El director siguió trabajando para la plataforma, pero cambió de formato, y en lugar de embarcarse en una nueva película, creó la serie de comedia Maniac, de la que ya se pueden ver sus primeras imágenes.

Emma Stone.

Jonah Hill.

Justin Theroux.

Prepare yourself for Maniac.

Coming soon. pic.twitter.com/SZJNhlmmTF — Netflix US (@netflix) 18 de abril de 2018 placeholder

La serie está protagonizada por Emma Stone (ganadora del Oscar por La La Land: una historia de amor) y Jonah Hill, como dos extraños que se ven envueltos en una prueba farmacéutica desafortunada.

Maniac es una nueva versión de un show holandés de 2014. La primera temporada, que saldrá en 2018, tendrá 10 episodios y también tendrá a los actores Sonoya Mizuno, Justin Theroux, Julia Garner, Jemima Kirke and Sally Field en su reparto.