Game of Thrones volverá en 2019

El año de regreso de Game of Thrones era, hasta hoy, un verdadero enigma. Finalmente, HBO confirmó que la popular serie basada en la obra de George R.R. Martin volverá a la pantalla en 2019, si bien no se precisó la fecha exacta de su retorno. Mientras tanto, las grabaciones de la octava temporada - que contará con seis episodios - siguen su curso, mediante una compleja logística.

"Nuestro equipo de producción está intentando resolver los tiempos de filmación y cuántas jornadas llevarán los efectos especiales, el rodaje es muy complicado, estamos en diferentes continentes y con un aspecto técnico que es un factor clave en todo esto", le comunicaba meses atrás a The Hollywood Reporter Casey Bloys , el presidente de programación de HBO. Asimismo, Bloys contó que se está trabajando en filmar varios finales, para evitar spoilers. "Tenés que hacer eso si estás hablando de un programa largo, porque cuando estás filmando algo, la gente siempre lo sabe. Entonces van a rodar múltiples versiones para que no haya respuestas definitivas hasta el último momento", revelaba.

Sin embargo, a Nicolaj Coster-Waldau no le gustó la iniciativa. "Me parece algo realmente estúpido. Si me dicen que es cierto, no quiero creerlo, pero no lo sé, quizá sea así. Yo ya leí el guión, por lo que a menos que quieran mostrar varios finales que puedan representar una vuelta de tuerca, no creo que se pongan a despilfarrar dinero. Ellos saben lo costoso que es filmar. No malgastás cien mil dólares en un día para filmar algo que luego no vas a usar. Eso no sucederá", declaró el actor que personifica a Jamie Lannister.

Por su parte, Kit Harington expresó hace unos días sus sentimientos respecto a la nueva temporada: "Ahora me encuentro en York, pero la semana que viene iré a Belfast" [ciudad en la que se graba la serie]; ¡va a ser más grande de lo que jamás fue! Es bastante movilizante. No sé cómo me sentiré el próximo año cuando terminé con esto. Va a ser un cambio muy repentino, pero siento que todo se da en el momento justo", subrayó el actor que interpreta a Jon Snow.