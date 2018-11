Un estudio de Variety reveló que Game of Thrones y The Walking Dead son las series más peligrosas para piratear, o sea, descargar ilegalmente en internet.

Según los datos de la investigación, en cerca de 170.000 intentos de infección de computadoras se realizaron a través de los episodios de la serie de HBO, Game of Thrones que han infectando a cerca de 50.000 usuarios.

Con la serie de Fox, The Walking Dead, el número es un poco menor. Fueron 150.000 intentos de infección, que acabaron perjudicando a cerca de 20.000 usuarios.

La serie de Netflix, Stranger Things aparece en tercer lugar en la lista, con 13.000 intentos de infección, seguida por Westworld (5.000 intentos de infección) y Orange Is the New Black (3.000 intentos).

Las series más pirateadas del año pasado

En diciembre del año pasado se dio a conocer el ranking de las series que más veces fueron descargadas ilegalmente, encontrando en el primer puesto a la serie de HBO, Game of Thrones. Una producción que lleva seis años consecutivos en el primer puesto, y este año parece que no será la excepción, aunque ahora se conoció que estas descargas pueden infectar a la computadora.

Esta serie, que el año próximo llegará a su final, fue descargada ilegalmente a través de 400.000 torrents.

El segundo y tercer puesto lo ocupan The Walking Dead y The Flash, con The Big Bang Theory y la animación Rick and Morty completando el podio. A fin de año se conocerá la nueva lista de descargas ilegales, seguramente aparezcan los mismos nombres del año pasado.