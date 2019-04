"Game of Thrones" regresó a lo grande y llena de emociones: entre la fiesta en Buenos Aires y lo que dejó el episodio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mejor, imposible. No hubo muertes ni batallas memorables, ni apareció el Rey de la Noche que por ahora, es el que más nos preocupa. Sin embargo, el primer capítulo de la octava temporada de Game of Thrones fue, quizás, el mejor arranque de temporada desde el episodio que le dio origen a toda esta historia. Pasó mucho de lo que tenía que pasar; hubo drama, tensión, humor, y se dio la revelación más esperada, y con eso, el banquete que nos alimentará los próximos domingos, quedó servido.

El estreno se vivió con aires de ritual y cada uno de los televidentes habrá tenido un contexto acorde a la circunstancia. Para quien escribe, el marco fue un megaevento que organizó Cablevisión Flow en Buenos Aires, con HBO, y que sirvió para elevar el entusiasmo por el regreso de la ficción a la enésima potencia.

Para situar al lector, el evento fue en uno de los edificios más icónicos de la capital argentina: la Universidad de Buenos Aires, que cambió su aspecto tradicional y se iluminó de azul y rojo, para recibir a periodistas, fans y algún que otro famoso, todos unidos por una misma pasión, un mismo sentimiento. Y el lobby fue una suerte de viaje en el tiempo, donde el fuego y el hielo coparon el espacio, y generaron una experiencia interactiva. Hubo caballeros que se enfrentaron en lucha, personajes que treparon paredes, y un Trono de Hierro y un par de White Walkers que fueron protagonistas de cantidad de fotos. Hubo un banquete al estilo del capítulo de la Boda Roja, música en vivo, un mapa gigante de Westeros que luego sorteado, y así. Sólo faltaron los dragones.

Todo eso fue el camino para llegar al estreno mundial del capítulo, que HBO enfatizó en grande: primero estuvieron los spots que ya se habían difundido; después, la cuenta regresiva apoyada en algunas de las imágenes más memorables de la serie, y luego la clásica canción de Game of Thrones, junto con una renovada presentación muy a la altura. Esos minutos fueron los que compartieron millones de personas alrededor del mundo, en pantalla gigante, en celular o en su computadora; en el bar o en cualquier fiesta temática. En el resto de la nota, los spoilers.

Capítulo 1 "Winterfell"

Hasta el estreno de esta octava temporada, los títulos de los capítulos no habían dado a conocerse. Se podía esperar entonces que el título elegido para el primer episodio fuera en parte revelador, pero al final se redujo a “Winterfell”, el nombre del lugar donde se situó la acción.

A Winterfell llegaron Jon Snow, quien había sido proclamado como Rey del Norte, y su pareja y ahora reina Daenerys Targaryen, que a los ojos de los norteños es una extranjera. Y allí, los extranjeros no son los más amigos. Este arribo trajo una sucesión de reencuentros: Jon se encontró con sus hermanos Bran y Arya Stark, con la pequeña empoderada Lyanna Mormont que parece ser la única capaz de interpelarlo, y con Samwell Tarly quien, tras recibir una noticia devastadora sobre su familia, le reveló a su amigo su verdadera identidad.

La reacción de Jon Snow tras enterarse que es el legítimo heredero del trono, Aegon Targaryen, habla mucho de su personaje y permite especular con el futuro. Su mayor inquietud no tuvo que ver con que su enamorada es, en realidad, su tía, sino con que su padre, Ned Stark, el hombre más honorable que alguna vez conoció, en realidad le mintió toda su vida. En esa reflexión y en una de sus frases del episodio —“Yo nunca quise una corona, solo quería proteger al Norte”—, está la síntesis perfecta del personaje más noble de toda la serie.

Los otros reencuentros sirven para poner en perspectiva el desarrollo de los personajes: la charla entre Sansa Stark y Tyrion Lannister es la inversión de roles de lo que alguna vez fueron, ella convertida en una mujer fuerte e inteligentísima, y él fallando en todas sus conclusiones (o eso parece). La reunión entre dos viejos compinches, Arya Stark y Gendry, de repente esbozó tensión sexual; y el encuentro final entre Jaime Lannister y Bran Stark, victimario y víctima pero también con roles invertidos, va a ser el eje del episodio próximo. Al final, el tiempo todo lo pone en su lugar.

Y aunque el capítulo dejó más información —Jon montó un dragón, Cersei Lannister consumó su alianza con Euron Greyjoy, Theon rescató a su hermana, y los White Walkers dejaron mensajes macabros—, lo que más grabó a fuego fue la sensación de que ahora sí, empezó la despedida. El episodio tuvo muchas referencias al pasado, y varias secuencias y situaciones que trajeron a la memoria hechos anteriores, desde la corrida inicial del niño (que es básicamente Bran corriendo en el piloto) hasta el momento romántico de Jon y Daenerys, muy similar al gran momento romántico de Jon con su difunta amada Ygritte, por mencionar solo un par.

Esa autorreferencialidad que hasta ahora no había sido vista, al menos no a esta escala, es un lujo que Game of Thrones se da para despedirse, una especie de reconocimiento propio por el trabajo hecho. Y si esta temporada final va a seguir la línea de lo que se vio el domingo, bueno, parece que todos nos quedaremos muy satisfechos.

Evento El País en Buenos Aires La Universidad de Buenos Aires fue la sede elegida para el evento de lanzamiento de la octava temporada de Game of Thrones, que organizó Cablevisión Flow de la mano de HBO. No le faltó casi nada a la fiesta.



En el evento hubo desde miembros de la Guardia Real a White Walkers, que se encargaron de generar el ambiente para esta serie que cada lunes, tendrá los nuevos episodios on demand en Cablevisión Flow.



Uno de los momentos más divertidos de la noche del domingo, al margen del capítulo, fueron las luchas que tuvieron lugar en pleno lobby de la UBA, para sorpresa de los cientos que estaban presentes.

