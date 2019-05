Game of Thrones: Emilia Clarke bromeó sobre la escena con el error del vaso de café

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El detalle de la rápida aparición de un vaso descartable de Starbucks en medio del banquete con la que se celebró en Winterfell la derrota del ejército de Caminantes Blancos en el cuarto episodio de la última temporada de Game of Thrones sigue dando que hablar.

La actriz que compone a Daenerys Targaryen pareció ser la responsable del error en la filmación y ahora recogió el guante desde su cuenta de Instagram para responder.



Emilia Clarke publicó una foto en Instagram en la que se ve junto a Jason Momoa (Khal Drogo en GOT) y a Peter Dinklage (Tyrion Lannister en GOT) y en la que también tiene un vaso descartable.

"¿Acabo de encontrar la verdad aquí? La portadora del vaso no bebe té de Starbucks", dijo Clarke, haciendo referencia a un comunicado de HBO que refirió a la escena. "El café con leche que apareció en el episodio fue un error. Daenerys había pedido un té de hierbas", dijeron en su pedido de disculpas.



Después, Clarke aclaró que la imagen no implicaba un spoiler de los últimos capítulos con un posible retorno de Momoa a la serie, sino que se trataba de "un vagabundo perdido que vuelve a casa por una taza en mitad de una filmación. Jason Momoa, sos tan 'fuego' que me volvés el cabello azul", bromeó la actriz británica.