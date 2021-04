"Game of Thrones": a diez años del estreno del último gran fenómeno de la televisión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Elecciónes en Perú, tornados con decenas de muertos en Estados Unidos y resultados deportivos, muchos: de Fórmula Uno, de fútbol, de atletismo. El 17 de abril de 2011 fue domingo y los diarios informaban las noticias del día. En Uruguay, los titulares se repartían entre la bacteria resistente, una posible reforma de la constitución y la derrota del Nacional de Juan Ramón Carrasco a manos de River Plate.

El 17 de abril de 2011 fue domingo y esa noche se emitió en Estados Unidos el primer episodio de Game of Thrones, la serie de HBO que cambiaría una vez más la historia de la televisión y que llegaría a América Latina semanas después. Nadie imaginaba entonces cuántas páginas de diarios se le dedicarían, en los años por venir, a este fenómeno que terminó hace dos años y no para de crecer. Este fenómeno que está listo para festejar, a lo grande, sus 10 años.

HBO dedicará todo el mes a celebrar el décimo aniversario de GOT, esta serie basada en los libros de George R. R. Martin que se extendió durante ocho temporadas y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo.

Para el festejo por los 10 años de Game of Thrones, HBO tiene diferentes propuestas. En HBO Signature del paquete premium de HBO, hasta el 16 de abril se emiten a diario tres episodios temáticos, desde las 21.00. Quedan por delante los dedicados a Khal Drogo (hoy), Oberyn Martell, los dragones, las mejores batallas, Melisandre, Brienne, Sansa, los White Walkers y Jon Snow. Además, desde el 17 comenzará una maratón diaria por temporada, que se extenderá hasta el 24. TNT también programará HBO por este aniversario, mientras que la serie completa ya puede verse en HBOGo, NSNow de Nuevo Siglo y más.



Para conmemorar los 10 años de este hito, un repaso a algunos de sus datos claves y lo que está por venir.

1 Los libros

El primer capítulo de A Game of Thrones o Juego de Tronos, el libro que abrió su todavía en construcción saga literaria Canción de hielo y fuego, le vino a George R. R. Martin de la nada. “No sabía qué demonios tenía. Pensé que podía ser una historia corta, era solo ese capítulo, cuando encuentran esos cachorros de lobo huargo”, le dijo hace algunos años a The Guardian. “Después empecé a explorar a esas familias y el mundo empezó a cobrar vida. Estaba todo ahí, en mi cabeza. No pude no escribirlo”.

Eso, la anécdota, data de 1991. Juego de tronos, la novela épica, llegó en 1996 a librerías angloparlantes y 10 años después era el asunto de discusión entre el barbudo autor y unos jóvenes guionistas llamados David Benioff y D. B. Weiss. Benioff venía de escribir la película Troya y ese universo que el autor expandía con éxito lo tenía cautivado.

George R. R. Martin. Foto: HBO

2 El origen de la serie

Dicen que se juntaron para un almuerzo y que conversaron hasta que el restaurant quedó vacío y llegaron los comensales del turno cena. Dicen, también, que hubo que contestar varias preguntas, pero que la definitoria fue sobre la identidad de la madre de Jon Snow, ese hijo bastardo con vida sufrida e improbable destino de héroe que protagoniza esta aventura.

Dicen que Martin no les dijo a Benioff y Weiss si la respuesta que habían dado era la correcta, pero les sonrió y allí, en ese instante, supieron que el sueño de hacer una serie televisiva de Game of Thrones sería realidad.

Después vino negociar con HBO, armar un elenco, filmar un piloto y desechar el 90 por ciento del contenido. Rodar de nuevo, discutir, pulir, ajustar. Hacer. De aquel almuerzo al estreno mundial pasaron cinco años. Los tiempos en el universo Game of Thrones son así: laxos, a veces deformes, siempre atrapantes.

David Benioff y Daniel Brett Weiss

3 La trama

Se levanta un portón y tres hombres emprenden la cabalgata. Cae la nieve y un chico baja del animal, repta por la superficie blanca y helada, y se encuentra con una ofrenda de cuerpos humanos mutilados. Un par de minutos después, luego de hablar de salvajes y del miedo a los muertos, los exploradores notan que los cadáveres han desaparecido o, más bien, han vuelto a la vida.

Lo primero que le presentó Game of Thrones al público fue, allá por 2011, la amenaza. El piloto se llamó “Winter is coming”, y esa icónica frase reforzó una y otra vez la idea de que el frío, el verdadero frío, traería al gran enemigo de una guerra imposible. Los personajes maravillosos y las muchas tramas vinieron después: antes que romances polémicos, famosos desnudos y grandes batallas, GOT tuvo el mal.

Aquel día, GOT introdujo el continente de Westeros y abrió la cancha a una disputa entre familias de peso por el Trono de Hierro, en una ambientación de época sin precisiones temporales. Aquel día, cuando el rey Robert Baratheon le pidió a su amigo Ned Stark que se convirtiera en su mano derecha, se puso a andar una feroz rueda de conspiraciones salpicada por escenas de sexo y de violencia explícita.

Aquel día, Daenerys Targaryen por un lado y Jon Snow por otro (o sea, los actores Emilia Clarke y Kit Harington) comenzaron a andar unos caminos que los terminarían encontrando para un final tan épico como criticado y controversial, que llegaría en 2019.

Kit Harington como Jon Snow y Emilia Clarke como Daenerys Targaryen. Foto: HBO

En el medio, Game of Thrones le dio al público una cantidad de muertes inesperadas y duelos hondos, dragones hechos de un CGI impecable, hordas de muertos vivientes, batallas inolvidables y hasta un final olvidable. Le dio a Peter Dinklage en su máximo esplendor en la piel de Tyrion Lannister, posiblemente el mejor personaje de toda la serie, y un montón de frases memorables. “El futuro es una mierda, igual que el pasado”.

4 El impacto

Game of Thrones estrenó con un promedio de dos millones y medio de espectadores, y para su última temporada, el primer capítulo fue visto por casi 12 millones sólo en Estados Unidos. A pesar de que los elogios decayeron con el paso del tiempo, sobre todo de la cuarta temporada en adelante, el público no solo no abandonó sino que creció considerablemente en todo el planeta. Eso se acompañó de un liderazgo absoluto en los rankings de piratería y un impacto en redes sociales que la hizo la ficción más comentada de su tiempo.

Pocas veces un programa de televisión generó lo que Game of Thrones, que además alimentó un furor generalizado por las historias épicas fantásticas, tuvo respaldo de la crítica (sobre todo en aspectos como los guiones y los efectos especiales, no tanto en las actuaciones) y de las temporadas de premios. Es la serie que ganó más Emmy en la historia de la televisión: 59.

5 El futuro

Tras el éxito desmedido que tuvo GOT, HBO prepara cinco proyectos derivados que comenzarán a estrenarse en 2022; además se realizará una versión en Broadway. George R. R. Martin está vinculado a todos los proyectos, y sigue escribiendo la saga.

El primer spin off, House of the Dragon, llegará el año próximo y se enfocará en los Targaryen. Lo protagonizarán Matt Smith, Olivia Cooke, Paddy Considine y Emmy D’Arc y se ubicará 300 años antes que los hechos de GOT. Además, la cadena trabaja en el desarrollo de Tales of Dunk and Egg, sobre los personajes de Ser Duncan the Tall y Aegon V Targaryen; y se barajan tres ideas. Son 9 voyages, sobre los viajes marítimos de Corlys Velaryon; Flea Bottom, sobre un barrio pobre de King’s Landing; y 10.000 Ships, enfocado en la princesa Nymeria.

Nada, seguramente, igualará el fenómeno original: aquel que nació hace 10 años y que hizo enojar, reír y llorar hasta el cansancio a millones de fanáticos alrededor del mundo. Aquel que fue, que aún es, una gran pasión.