Game of Thrones: ¿Cuánto durará el último capítulo?

Solo queda un episodio de "Game of Thrones" para conocer quién se sentará finalmente en el tan ansiado Trono de Hierro y gobernará los Siete Reinos. Aunque HBO aún no revela el titulo del capitulo final de la serie de fantasía, se sabe que se estrenará el próximo domingo 19 de mayo y tendrá una duración aproximada de 80 minutos.



El episodio más largo de la temporada y de la serie basada en las novelas de George RR. Martin es ‘The Long Night’ (8x03), que duró 82 minutos. Le siguen en tiempo el último capítulo y ‘The Bells’ (8x05), mientras que los más corto han sido los dos primeros episodios, que no llegaron a la hora de duración.



A principios de mayo, se reveló que HBO había ofrecido al equipo de "Game of Thrones" los recursos que necesitaban para concluir la historia de la mejor manera. "Dijeron: 'Le daremos los recursos para hacer de esto lo que tiene que ser, y si lo que tiene que ser es un espectáculo del tamaño de un poste de verano en algunos lugares, eso es lo que será'", contó Dan Weiss a Entertainment Weekly.



"HBO hubiera estado feliz de que el programa siguiera, de tener más episodios en la temporada final", dijo David Benioff. "Siempre creímos que eran aproximadamente 73 horas, y será más o menos eso. Por mucho que quisieran más, entendieron que ahí es donde termina la historia".

¿Qué pasará en el último episodio?



Por lo visto en el tráiler del último episodio de “Game of Thrones”, mientras Jon, Davos, Tyrion y Arya caminan entre los escombros y observan lo que queda de King’s Landing, Daenerys reúne a sus tropas: inmaculados y Dothrakis.

En el cuarto episodio Arya le dijo a Jon que no confiaba en Daenerys y después de ver los cadáveres calcinados de gente inocente seguramente su opinión no ha cambiado, así que es probable que intente asesinarla antes de que se convierta en una amenaza similar a la que fue Cersei.



Tal vez a esos ojos se refería la profecía Melisandre: “Veo oscuridad en ti. Y en esa oscuridad, ojos mirándome. Ojos marrones, ojos azules, ojos verdes. Ojos que cerrarás para siempre. Nos encontraremos otra vez”.



Por otro lado, ¿Cuáles serán los primeros mandatos de Dany una vez que asuma el poder? Posiblemente elimine a los traidores y los que considere una amenaza para su reinado ¿Tyrion, Sansa, Jon y Arya tendrán el mismo destino que Varys?