"Game of Thrones": los capítulos que sí o sí tenés que ver antes de la última temporada

Game of Thrones lleva siete temporadas emitidas, y se cerrará con la octava, que se estrena el 14 de abril en HBO. Para el que no la vio, es una serie épica con muchos personajes y subtramas, en la que el eje es la conquista del Trono de Hierro, y con él, el control de los Siete Reinos, el espacio geográfico en el que está ambientada. La muerte del rey Robert Baratheon y la posterior decapitación de su mano derecha, Ned Stark, tras descubrir una red de intrigas que implica a la familia de la reina Cersei Lannister, dará inicio a una serie de conflictos sin fin.

El que la vio ya sabe por qué es la serie televisiva más importante de todos los tiempos, y por qué genera tanto entusiasmo y expectativa este final. Para esos, para todos, va esta lista para repasar lo más importante de la serie (faltan un montón de cosas, claro), y para el que llega tarde, una buena forma de ponerse al día con este fenómeno.

1x1 – Winter is Coming

Es un cliché decir que hay que empezar por el principio, pero sí. Lo primero que aprendemos de Game of Thrones es que los muertos viven y son letales, y aunque después nos olvidemos de eso, perdidos en la carrera hacia el Trono, al final será lo más importante. Además, se presenta a los personajes principales, y se hace un perfil inicial de las familias de Stark, Lannister y Targaryen, las más importantes de esta historia.

1x9 – Baelor

Es el capítulo que nos enseña la gran lección de la serie: los protagonistas mueren, los buenos mueren, los honorables mueren porque básicamente, todos mueren. Ned Stark, hasta entonces figura estelar, es decapitado ante la presencia de sus hijas, y es el primer acto déspota del rey Joffrey Baratheon, una criatura que despertará los peores instintos.

1x10 – Fire and Blood

El final de temporada es un "capitulón" de alta carga dramática, en el que Daenerys Tagaryen se convierte en la Madre de los Dragones. La Khalessi se mete a una fogata enorme y sale ilesa y con tres dragones bebés, seres a los que se daba por extinguidos hace cientos de años. Eso funciona como la piedra fundamental de su poderío.

2x9 – Blackwater

Es una de las batallas más espectaculares de toda la serie, uno de esos episodios que permite ver las virtudes técnicas de Game of Thrones, más allá de lo sólida que es la historia. Tyrion Lannister da sobradas pruebas de su honor, aunque es su padre, en una jugada sucia, el que se asegura de la victoria de su ejército sobre el de Stannis Baratheon, quien reclama el trono. Es el enfrentamiento que le permite a los Lannister mantenerse en el Trono de Hierro hasta ahora.

3x9 – The Rains of Castamere

Conocido como “La Boda Roja”, es de los capítulos más estremecedores, sino el más, de toda la serie. Los Stark son embaucados por los Lannister a través de los Frey, que hacen de la boda de unos personajes secundarios, una carnicería que termina con la muerte de dos protagonistas: Robb Stark (y su esposa embarazada, Talisa) y su madre Catelyn, de manera atroz. Hay sangre y morbo a montones.

4x2 – The Lion and the Rose

¿Se puede festejar una muerte? Si es la de Joffrey Lannister, se puede festejar tanto como un gol de Peñarol en la hora, ante Flamengo en Brasil. Joffrey no es el personaje más nefasto de Game of Thrones porque existe Ramsay Bolton, pero es lo peor de lo peor, y muere envenenado en su propio casamiento. ¿Lo malo? Lo culpan a Tyrion, su tío.

4x10 – The Children

Toda la temporada tiene que ver con el calvario de Tyrion, condenado a muerte por ser el supuesto asesino de Joffrey. Pero entonces, en el último capítulo, su hermano Jaime lo ayuda a escapar de donde está encerrado y, antes de darse a la fuga, hace justicia por mano propia y mata a su padre y a su traidora “enamorada”. Allí están algunas de las escenas más memorables de Game of Thrones, y de nuevo, un par de asesinatos que en términos de ficción, nos permitimos festejar.

5x6 – Unbowed, Unbent, Unbroken

Es el capítulo más polémico de la serie porque incluye una terrible violación, la que comete Ramsay Bolton contra la pobre desgraciada Sansa Stark, ante la mirada de un no tan desgraciado Theon Greyjoy. Aunque durísima de ver, esa escena de pura crueldad es clave para ver por qué termina como termina el chico Bolton.

5x8 – Hardhome

Además de la humillación de la reina madre Cersei Lannister, y además del encuentro de Tyrion con Daenerys, en este episodio Jon Snow y su pandilla son atacados por un grupo de Caminantes Blancos, o sea, de muertos vivos. Aquí Jon comprueba que su espada de acero valyrio es un arma letal contra estos seres (que no son aniquilados así nomás), y ve al mismísimo Rey de la Noche revivir a los salvajes, para hacerlos parte de su ejército zombi.

5x10 – Mother’s Mercy

Cersei es sacada de su celda, despojada de su ropa y de su cabellera, y obligada a caminar desnuda al grito de “Vergüenza”, ante la mirada atenta del pueblo, que arremete contra ella. Cersei, la más poderosa, la más mala, la más rencorosa, la espléndida. Está claro que se vengará y lo hará a lo grande, pero este walk of shame es memorable. Además, Arya Stark queda ciega, muere la hija de Cersei y Jaime, muere Stannis Baratheon y muere Jon Snow. ¡¿Cómo?! Debería haber empezado por ahí: el final de temporada es una trampa que termina con Jon Snow, el gran protagonista de la serie, apuñalado y desangrándose sobre la nieve. Con él murieron todas las esperanzas... por un rato.

6x2 – Home

Y con él volvieron todas las esperanzas, en el segundo capítulo de la sexta temporada: las brujerías de Melisandre surtieron efecto y, en nombre del Dios del Fuego, le devolvió la vida a Jon Snow. También se grita como gol.

6x5 – The Door

En el top 3 de los capítulos más desgarradores de la serie, este no puede faltar. Es imposible de explicar por escrito, pero lo que deja es la muerte del adorable Hodor, la explicación de por qué lo único que decía era “Hodor”, y el aprendizaje de que Bran Stark puede meterse en la piel del otro, manipularlo y con eso, puede afectar el pasado. O algo así.

6x9 – Battle of Bastards

Cinematográficamente, es el mejor capítulo de Game of Thrones hasta ahora. Es el enfrentamiento del ejército de Jon Snow contra el de Ramsay Bolton, y la recuperación de Winterfell por parte de los Stark. Pero es, ante todo, una obra de arte que bien vale ver de vez en cuando, como si fuera una película. Aplausos y más aplausos.

6x10 – The Winds of Winter

¿Se acuerdan que les dije que Cersei Lannister se iba a vengar de quienes la humillaron? Acá la pagan los Tyrell, el Gorrión Supremo y todo su séquito de justicieros espirituales, y unos cuantos civiles. Además, es el capítulo que finalmente comprueba la gran teoría de los fans de la serie y de la saga literaria: el verdadero origen de Jon Snow, que está lejos de ser un bastardo.

7x3 – The Queen’s Justice

Daenerys Targaryen y Jon Snow se conocen. O sea, pasa lo que hace siete temporadas se estaba esperando: que los dos protagonistas que obviamente estaban destinados a ser una pareja, se vean cara a cara. Además, en el rubro “Al fin alegrías para los Stark”, los hermanos Sansa y Bran se reencuentran después de años de distancia.

7x6 – Beyond the Wall

Podría no estar en esta lista, pero está porque hasta ahora, es la gran batalla entre vivos y muertos. En el hielo, con el heroico Jon Snow al mando y con Daenerys salvando la noche a lomo de dragón, uno de los dragones es asesinado y posteriormente revivido por el Rey de la Noche, lo que quiere decir que ahora, los malos más malos también tienen un ser alado como arma para la gran guerra por venir.

7x7 – The Wolf and the Dragon

En el último capítulo de la última temporada emitida, pasa de todo. Daenerys y su comitiva, que incluye a Jon Snow y a Tyrion Lannister, van por la alianza con Cersei para luchar todos juntos con el enemigo en común, o sea, los muertos. Sansa Stark deja de ser una tonta y elabora con su hermana Arya una artimaña, que termina con la muerte de Meñique. Sam llega a Winterfell, habla con Bran y dejan en claro quién es Jon Snow: Aegon Targaryen, hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, legítimo heredero del trono y sobrino de su ahora enamorada, con quien justo está consumando su amor. Y al final, los Caminantes Blancos atacan el Muro, lo rompen y logran entra a los Siete Reinos. La gran guerra está por venir.