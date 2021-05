"Friends: la reunión" ya tiene fecha de estreno y lanzó su primer avance

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El regreso de Friends finalmente está a un paso: se acaba de anunciar que estrenará el esperado especial en exactamente dos semanas, el jueves 27 de mayo solo a través de la plataforma de HBO Max.

Friends: La reunión saldrá al aire el 27 de mayo en el servicio de streaming que todavía no está disponible para América Latina, por lo que se desconoce si aquí se lo podrá ver por otra vía oficial.

Junto con la fecha de estreno, HBO Max estrenó el primer teaser de adelanto, un clip de pocos segundos en el que se ve a David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox y Matt LeBlanc de espaldas, caminando en el contexto del rodaje, mientras suena una versión lenta e instrumental de su cortina "I'll Be There For You".

Además de esta imagen, el adelanto presenta el título de este capítulo especial de la sitcom, respetando la lógica de los nombres de cada uno de los 236 episodios emitidos entre 1994 y 2004: "En el que vuelven a estar juntos" ("The One Where They Went Back Together").



El reencuentro del elenco de Friends se estrenará un año después de lo previsto, demora que tuvo que ver con la pandemia del coronavirus. Se rodó en abril y reunió a los seis actores en el set original, Stage 24 en los estudios Warner Bros., en Burbank, sin guion alguno. Se desconoce si otros personajes secundarios de la serie estarán en la reunión.



Según Variety, cada uno de los intérpretes ganará unos dos millones y medio de dólares por participar de este especial dirigido por Ben Winston y coproducido junto a Kevin Bright, Marta Kauffman, y David Crane, productores ejecutivos de la exitosa serie.

Las 10 temporadas de Friends dejaron de estar disponibles en el catálogo de Netflix el último día de 2020 y ahora están en exclusiva en HBO Max, que tiene su desembarco en América Latina previsto para junio. Esta negociación habría costado 400 millones de dólares por los derechos.