La Familia Real británica molesta con  The Crown: "El público no debe dejarse engañar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras el estreno de la cuarta temporada de la exitosa serie The Crown, la familia real británica se mostró molesta sobre la manera en que Netflix está abordando su historia. Según publicó el diario británico The Daily Mail, en el entorno del príncipe Carlos de Inglaterra no están satisfechos con la historia.



“Esto es drama y entretenimiento con fines comerciales. Se hace sin tener en cuenta a las personas involucradas, a quienes se les secuestra y explota sus vidas”, le dijo Carlos a alguien de su entorno, en referencia a su relación con la princesa Diana de Gales, que se desarrolla en la cuarta temporada de la serie. “Muchas de las cosas que se representan no se ajustan a la realidad”, agregó.



El Daily Mail informó que también se criticó la producción. “Han sacado a la luz hechos que sucedieron en una época muy difícil para la familia real británica, hace 25 ó 30 años, sin que nadie se preocupara por los sentimientos de los protagonistas”, señaló. “No se debe engañar al público al hacer creer que esta es una representación precisa de lo que realmente sucedió”.



Por otra parte, un familiar muy cercano al príncipe Guillermo aseguró que Guillermo, el hijo del duque de Gales y la princesa Diana, estaba "muy enojado" con el resultado de la serie. “Siente que sus padres fueron explotados por la industria y representados de forma falsa y simplista para ganar dinero”, explicó.



Pero hay más. Arthur Edwards, fotógrafo que trabaja en el diario The Sun, un especializado en captar la vida de la familia real británica, declaró: “Conozco al príncipe de Gales desde hace 40 años y no lo reconozco en la nueva temporada de la serie The Crown”.



En la cuarta temporada de la serie, el guionista Peter Morgan se encarga de llevar al espectador hasta el final de la década de los setenta, en el que la reina Isabel y el resto de su familia se esmeran por salvaguardar la línea sucesoria buscándole una esposa adecuada al príncipe Carlos. Será entonces cuando una jovencísima Diana aparece en la vida del heredero al trono británico para cambiarla por completo.



El País vio la cuarta temporada de "The Crown" que hoy estrena Netflix, ¿cómo es? By Nicolas Lauber MIRA TAMBIÉN El País vio la cuarta temporada de "The Crown" que hoy estrena Netflix, ¿cómo es?

Esta no es la primera vez que el abordaje de The Crown fue objeto de críticas. “En general, cuenta bien la historia pero, para hacer la serie, los guionistas se han tomado muchas libertades”, explicó a The Sun otro especialista en temas vinculados con la corona, Joffrey Ricome.



En la cuarta temporada, además de presentar a Emma Corrin como una joven princesa Lady Di, una nueva figura política entra en escena, Margaret Thatcher, interpretada por Gillian Anderson.