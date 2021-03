"Falcon y El Soldado de Invierno": ¿cómo es la nueva serie de Marvel para Disney+?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dos semanas después del final de WandaVision, la primera serie original de Marvel Studios que sirvió para abrir una nueva fase en este universo cinematográfico cada vez más gigante —y que probó, además, que hay otro tipo de comedia de la que los superhéroes se pueden hacer cargo—, empezó la aventura de Falcon y El Soldado de Invierno. Un primer episodio de 40 minutos le dio la nueva bienvenida a dos de los simpáticos secundarios de las historias de los Vengadores, y llevó de vuelta a los espectadores a ese terreno harto conocido y confortable de toda esta pandilla. El de la acción, las peleas, los combates cuerpo a cuerpo y los villanos de temer.

Si en WandaVision Marvel se permitió explorar un formato entre el tributo a viejas (y no tanto) formas de hacer televisión, y develó los misterios capa a capa, con cuidado y tomándose su tiempo, en Falcon y el Soldado de Invierno el planteo será otro. Eso a juzgar por el piloto que llegó ayer a la plataforma Disney+.

En total serán seis episodios de alrededor de 40 minutos, también situados luego de los hechos de la película Avengers: Endgame y con un relato que se relacionará con al menos tres proyectos por venir. Así lo develó a Entertainment Weekly el principal showrunner de la serie, Malcolm Spellman, sin dar ningún detalle.

Aquí está Anthony Mackie como Sam Wilson, o sea Falcon, el superhéroe alado que al final de Endgame recibió el escudo del Capitán América de manos del mismísimo Steve Rogers (Chris Evans). Y está Sebastian Stan como Bucky Barnes, El Soldado de Invierno, viejo amigo del Capi transformado en asesino letal, y redimido para estar con los buenos.

Ambos intentan encontrar un lugar en un mundo confundido por la reaparición de millones de personas cinco años después del exterminio de Thanos, y desnorteado por la ausencia de un héroe que inspire, proteja y represente a los americanos. En el medio quedan los fantasmas personales: la discriminación racial del lado de Sam y las carencias económicas que no le son ajenas ni a los protectores del mundo; los agujeros de una vida no elegida por el lado de Bucky, que tiene más de 100 años y va a geniales sesiones de terapias para intentar reconciliarse con lo que alguna vez fue.

Por ahí pasarán, parece, los mayores riesgos de Falcon y El Soldado de Invierno: por los argumentos más personales o intimistas que, a juzgar por el avance, sacarán chispas cuando comience la interacción entre los dos. El resto, todo indica, será acción con toques de comedia y drama con un característico tono Marvel que es completamente identificable ya en los primeros minutos, con Falcon en una muy disfrutable persecución aérea con pretensión de sutil.

En el centro, la dinámica entre los dos y el dilema sobre el legado de Capitán América que, echado a su suerte, caerá en manos equivocadas. El estilo directo elegido para esta narrativa permitió presentar, ya en la primera entrega, al supuesto sucesor de Steve Rogers y a unos manifestantes/terroristas llamados Sin Banderas y que creen que el mundo durante el “blip” —el período transcurrido desde que Thanos erradicó a la mitad de la humanidad y los Avengers la trajeron de vuelta— era mejor.

Anthony Mackie en "Falcon y El Soldado de Invierno". Foto: Difusión

Además de los protagonistas y de una aparición que ya se vio de Don Cheadle como Rhodey o War Machine, la miniserie dirigida por la canadiense Kari Skogland traerá a Daniel Brühl y Emili Van Camp de regreso al MCU. Brühl interpreta al terrorista sokoviano Barón Zemo, y Van Camp es Sharon Carter, ex agente de SHIELD y sobrina de Peggy Carter (el interés amoroso de Capitán América); ambos incluidos en Civil War.

Quien debuta en el Universo Cinematográfico de Marvel es Wyatt Russell como John Walker, conocido en los cómics como US Agent y el elegido por el gobierno para portar el escudo que quedó vacante. Hace su primera aparición al final de este episodio inaugural y deja la mesa servida para que Sam y Bucky apuren su reencuentro en pos del bien mayor.

“Tienen seis horas alucinantes por delante, sobrecargadas, repletas de piezas de acción cinematográfica, pero también con escenas de personaje fantásticas y que no habían sido vistas”, le adelantó al público Brühl en un evento virtual realizado el jueves por streaming y que sirvió de premiere en tiempos de pandemia.

Todos los participantes dejaron en claro, en esa presentación, lo bien que se la pasaron haciendo Falcon y El Soldado de Invierno y lo conformes que están con este nuevo eslabón que se suma a la cadena infinita de la casa Marvel y sobre el que la audiencia ya puede formar opinión.

“Y no estropeamos la marca”, bromeó Mackie en la premiere. “Esto podría haber salido muy mal y podría haber sido el primer programa malo de Marvel, y no lo es, lo mantuvimos en marcha. No somos malos; eso es lo que quiero que diga la gente: ‘¿Saben qué? Estos no apestan”.