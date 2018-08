La extraña prohibición de Netflix a una actriz

La actriz mexicana Cecilia Suárez se ha transformado en todo un fenómeno por su personaje de Paulina de la Mora en la serie de Netflix La Casa de las Flores. La forma peculiar y pausada que utiliza la intérprete en su rol no solo genera risas, sino también ha motivado a los usuarios de redes sociales a imitarla con el desafío viral #PaulinaDeLaMoraChallenge.

Suárez se ha contagiado también de esta tendencia subiendo su propio video, pero recientemente aclaró en una entrevista que ya no podrá realizar más el tono tan solicitado. Según aclaró, "son políticas de Netflix y hay que respetarlas, y también yo estaría haciendo la voz todo el tiempo".

Cecilia Suárez agregó que hay una cláusula que le impide estar hablando todo el tiempo como Paulina de la Mora. La intérprete reveló también que la particular forma en la que se comunica Paulina surgió naturalmente, pues no estaba contemplado que se expresara así desde el comienzo. "Un día nos miramos Manolo y yo y nos dijimos, '¿lo hacemos sí o no?' A él siempre le gusta que hagamos cosas diferentes y entremos a terrenos donde no habíamos entrado.

Me dijo, 'va'", explicó la actriz mexicana quien añadió que el tono está inspirado en una amiga que tienen en común. La Casa de las Flores se estrenó el 10 de agosto por Netflix, fue escrita y dirigida por Manolo Caro y en ella también participa la legendaria actriz, cantante y animadora de TV Verónica Castro. De momento se desconoce si la plataforma de streaming realizará una segunda temporada de la exitosa producción.

El desafío que se viralizó en las redes y la divertida respuesta de Cecilia Suárez