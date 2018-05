Exigen a Netflix no emitir la 2° temporada de "13 Reasons Why"

Una organización cristiana conservadora estadounidense pidió a Netflix que no emita la segunda temporada de 13 Reasons Why, por considerar que la ficción "glorifica el suicidio". Y para argumentar, recuerda que varios adolescentes intentaron quitarse la vida tras ver la primera temporada de la serie. La American Family Association (Asociación Americana de la Familia), clasificada por algunos como extremista, asegura en un comunicado que más de 57 mil personas han firmado una petición para que el gigante del streaming no estrene la segunda entrega, que "glorifica el suicidio y que incluso podría convertirlo en una opción atractiva para los adolescentes que atraviesan momentos difíciles en sus vidas". El estreno está previsto para la semana que viene, para el 18 de mayo

"Incluso los medios convencionales han criticado los peligros potenciales de 13 Reasons Why", ha apuntado el presidente de la asociación, Tim Wildmon y añadió que "algunas escuelas en Estados Unidos y otros países han enviado cartas a casa para advertir a los padres sobre la serie".

En su lucha contra esa serie, la asociación ha hecho pública la muerte de Anna Bright, una joven de 14 años de Birmingham, Alabama, cuyo suicidio en abril de 2017 fue supuestamente influenciado por esa ficción.

La organización, antes conocida como National Federation for Decency (Federación Nacional por la Decencia) centra su labor en detectar contenido inapropiado en los medios. No es la primera vez que la American Family Association carga contra 13 Reasons Why. Cuando se estrenó en 2017, la organización llevó a cabo un estudio y aseguró que las búsquedas en Internet sobre "cómo suicidarse" habían aumentado significativamente. Por su parte, Netflix anunció el pasado marzo que emitiría un video de advertencia sobre los temas de la serie antes de los títulos de crédito.