Para evitar filtraciones, los guiones de "Game of Thrones" se destruyen después de usarse

HBO no quiere dejar ningún cabo suelto respecto a la octava, última y muy esperada temporada de Game of Thrones. Es que después de las filtraciones de episodios y de guiones (sobre todo en la temporada pasada), el canal está haciendo lo impensado para que nadie se entere antes de tiempo qué le sucederá a los personajes, en el final de la historia.



Incluso George R. R. Martin ha dicho que el nuevo volumen de la saga, Canción de hielo y fuego, se lanzará después de la serie. De esta manera, los lectores no pueden, ni siquiera leyendo el libro en el que se basa, saber qué les sucederá a los personajes.



Aunque hablando de las medidas de seguridad de la serie, el actor Nikolaj Coster-Waldau, quien interpreta a Jaime Lannister, ha dicho que los episodios de la octava temporada desaparecen después de usarse.

“Los productores son muy, muy estrictos; la seguridad ha alcanzado un nivel loco este año. Hemos recibido todos los guiones y ahí cuando terminamos de rodar la escena, los guiones sólo están disponibles digitalmente para nosotros. Cuando terminas de trabajar en la escena, el guion simplemente desaparece, es como 'Misión Imposible': esto se va a autodestruir”, dijo Coster-Waldau.

Ninguna medida es excesiva si se trata de Game of Thrones, el gran buque insignia de HBO que ha acaparado premios, índices increíbles de rating y la aprobación de un ejército de fanáticos que no para de crecer en cada episodio. Y como vivimos en una época de informatización, donde los secretos no suelen durar mucho, el canal no quiere que nadie se entere qué le sucederá a los personajes más detestables, queribles y aberrantes que haya visto la televisión en un buen tiempo.