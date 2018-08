Evangeline Lilly denunció que en "Lost" la presionaron para que grabara semidesnuda

Evangeline Lilly abrió el baúl de los recuerdos y compartió con sus seguidores la que, quizá, haya sido su peor experiencia en el set de Lost , la serie que cambió para siempre la manera de contar historias en la televisión y que la lanzó al estrellato. Allí, Lilly interpretó a Kate Austen desde el principio al final del ciclo que se emitió desde 2004 hasta 2010. Según contó recientemente en una entrevista, aquel mal momento se produjo mientras filmaban la tercera temporada.

"En la tercera temporada, tuve una mala experiencia en el set, básicamente porque me arrinconaron para que haga una escena parcialmente desnuda. Sentí que no tenía otra opción en el asunto", recordó en un reportaje concedido al podcast The Lost Boys. "Estaba mortificada y temblaba cuando terminó. Lloraba a lágrima viva. Y tuve que seguir haciendo una escena muy fuerte", recordó la actriz.

Un año después pasaría por una experiencia similar. "En la cuarta temporada, surgió otra escena en la que Kate se estaba desvistiendo. Luché muy duro para tener esa escena bajo mi control, pero no pude controlarla nuevamente. Entonces dije: 'Esto es todo. Puedes escribir lo que quieras, no lo haré. Nunca más me quitaré la ropa en este programa'. Y no lo hice", explicó.

La actriz de Ant-Man and the Wasp aseguró, además, que desde ese momento evitó las escenas de desnudos. "Ahora estoy un poco mejor armada para conocer las cuerdas, para no acceder a posiciones incómodas. Debido a que he tenido experiencias incómodas, cuando leo guiones donde se trata de desnudos, paso. Y no es porque crea que haya algo de malo en hacer desnudos. Es porque no confío en que pueda estar cómoda y segura. Tengo suerte, estoy en una posición privilegiada porque puedo ser exigente. Siento pena por las mujeres que luchan por entrar o permanecer en la industria y no saben cómo navegar por eso", expresó.

Pero las críticas de la actriz hacia el programa no se agotaron allí. También hizo referencia a cómo el triángulo amoroso que Kate formaba con Jack (Matthew Fox) y Sawyer (Josh Holloway) fue fagocitando la historia de su personaje. "Sentí que mi personaje pasó de ser autónomo y de tener su propia historia, su propio viaje y sus propios planes, a perseguir a los hombres por toda la isla. Eso me irritó muchísimo. Lancé guiones por las habitaciones cuando los leía porque me frustraba ver que la historia de Kate se volvía cada vez más pequeña y deslucida", reveló.

Desde el comienzo de la serie, su personaje se había revelado como una mujer fuerte e independiente y ella esperaba que siguiera así. "Quería que la historia de Kate fuera mejor porque era un ícono de fortaleza y autonomía para las mujeres", explicó.



Después de su paso por la exitosa serie, la actriz se tomó un largo descanso de la actuación y anunció que pensaba dedicarse a escribir libros para niños. "Tenía que encontrar un lugar en el que pudiera ser feliz. Ahora puedo decir que estoy muy feliz", expresó sobre su presente laboral.

Los productores de la serie emitieron un comunicado a través de medios especializados pidiéndole disculpas: "Nuestra respuesta a los comentarios de Evie en los medios fue acercársele para pedirle disculpas profundamente por la experiencia que ella detalló mientras trabajaba en Lost (...) Todavía no nos hemos conectado con ella, pero seguimos sintiéndolo profunda y sinceramente. Ninguna persona debería sentirse insegura en el trabajo. Período".