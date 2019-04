"Euphoria", la nueva serie de HBO que protagoniza Zendaya y produce Drake, tiene adelanto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

HBO, hace algunos días ya, lanzó el primer adelanto de su próxima serie, Euphoria. Se trata de un drama adolescente que llegará después del final de Game of Thrones, y cuya primera temporada contará con ocho episodios. Esta historia estará protagoniza por Zendaya, la joven a quien hemos visto en Spiderman: De regreso a casa, y el musical El gran Showman.

El domingo 16 de junio, HBO estrenará esta miniserie que sigue a un grupo de chicos de la secundaria mientras viven situaciones en torno a las drogas, su identidad, algunos dramas, las redes sociales, el amor y la amistad.

Teaser trailer de "Euphoria", lo nuevo de HBO

Creada y escrita por Sam Levinson, está basada en la serie homónima de Israel creada por Ron Leshem y Daphna Levin. Esta nueva versión cuenta con la producción ejecutiva del músico Drake y el DJ Future the Prince. Mientras Zendaya lidera el elenco, la acompañan Maude Apatow (Girls), Eric Dane (Grey's Anatomy), Austin Abrams (The Americans) y Jacob Elordi (The Kissing Booth) y un joven elenco de actores.