Estrenos de Netflix en mayo 2021: películas y series que llegan a la plataforma

Mayo será un mes fuerte en cuanto a los estrenos que tiene prevista la plataforma de streaming Netflix. Solo en el rubro de series, llegan varios platos fuertes para la audiencia del servicio, entre ellos la segunda temporada de la serie mexicana ¿Quién mató a Sara?, que se mantiene como un éxito de audiencia a nivel local y regional. Llegará el 19.

Otra parte dos que se lanzará en mayo será la de Selena: la serie, ficción biográfica sobre la popular cantante texana que estrenará su nueva tanda de episodios el martes 4 de mayo.

Por su parte Lucifer, esta serie sobre el Diablo que vive en la Tierra, en la Los Ángeles actual, presentará la segunda parte de su quinta y penúltima temporada el 28 de mayo, y dejará todo servido para el desenlace. El mismo día llegará la tercera y última temporada de El método Kominsky, protagonizada por Michael Douglas pero ya sin Alan Arkin, coprotagonista que se bajó del proyecto antes de la pandemia del coronavirus.

Entre otros estrenos, destaca el debut de El legado de Júpiter, una ficción de superhéroes basada en los comics de Mark Millar y Frank Quitely. Estará en la plataforma el 7 de mayo.

A continuación, las series que llegarán en mayo a Netflix:

1 de mayo

Bajo cubierta (temporada 3 y 4)



4 de mayo

Selena: La serie - Parte 2 (original)

7 de mayo

El legado de Júpiter (original)

La chica nueva (original, temporada 2)

8 de mayo

The Bold Type (todas las temporadas)

11 de mayo

Outlander (temporada 5)



12 de mayo

La familia Upshaw (original)



13 de mayo

Amor (invitados especiales: matrimonio y divorcio) (original)

14 de mayo

Love, Death & Robots (original, volumen 2)

Lo que vi (original, temporada 3)

Mudanzas al cielo (original)



15 de mayo

The Real Housewives of New York City (temporada 3 y 4)

19 de mayo

¿Quién mató a Sara? (original, temporada 2)



20 de mayo

Special (original, temporada 2)



21 de mayo

El vecino (original, temporada 2)

28 de mayo

El método Kominsky (original, temporada 3)

Lucifer (original; temporada 5, parte 2)

29 de mayo

El mito de Sísifo (original)

Próximamente

Un amor loco (original)

HALSTON (original)

Ragnarök (original, temporada 2)



cine Las películas que llegan

En lo cinematográfico, dos películas llaman la atención a priori: son el thriller criminal La mujer en la ventana, que dirige Joe Wright, protagoniza Amy Adams y se estrenará el 14 de mayo; y El ejército de los muertos, el nuevo film de zombies de Zack Snyder que llegará el 21 de mayo.

A continuación, las películas que llegarán en mayo a Netflix:

1 de mayo

Machuca

Death Note: La película

Death Note: El último nombre

Death Note: Iluminando un nuevo mundo

7 de mayo

Monstruo (original)

Cuentakilómetros (original)



12 de mayo

El baile de los 41 (original)

Oxígeno (original)

14 de mayo

La mujer en la ventana (original)

Yo soy todas las niñas (original)

Ferry (original)

16 de mayo

Ex-Máquina

Terminator 2: El juicio final



19 de mayo

Eliminar amigo 2

21 de mayo

El ejército de los muertos (original)

26 de mayo

Roberto Baggio: El Divino (original)



27 de mayo

Milagro azul (original)

documentales y más Otras novedades

5 de mayo

Los hijos de Sam: Un descenso a los infiernos (original, miniserie)



11 de mayo

El dinero, en pocas palabras (original, miniserie)

19 de mayo

Los últimos días



20 de mayo

El odioso Peter Tatchell

26 de mayo

David Copeland: El hombre que aterrorizó Londres (original)

A pedir de boca: Cómo la cocina afroamericana transformó EE. UU. (miniserie, original)

27 de mayo

Soy Rada: Serendipia (original)

Niños y familia



1 de mayo

Angry Birds: La película

DC Super Hero Girls (temporada 1, nuevos episodios)

Drama total

Ataque a los titanes

4 de mayo

Gran Camión (original, temporada 2)



12 de mayo

El Grinch

16 de mayo

Los pingüinos de Madagascar: La película

El camino hacia El Dorado

El regreso de la nana mágica

21 de mayo

Jurassic World: Campamento Cretácico (temporada 3, original)



28 de mayo

Travieso: De la mansión a la calle (original)

Anime

​

13 de mayo

Castlevania (original, temporada 4)



15 de mayo

Kuroko no Basket (temporada 2)



27 de mayo

Edén (original, temporada 1)